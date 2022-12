Si terrà alle 9:30 di giovedì 5 gennaio, sul Sagrato della Basilica di San Pietro, il funerale di Benedetto XVI. Dopo la Messa, celebrata da Papa Francesco, avranno luogo l’Ultima Commendatio e la Valedictio. Quindi, il feretro del Papa emerito sarà portato nella Basilica di San Pietro e nelle Grotte Vaticane per la tumulazione.

Insieme al Papa potranno celebrare la messa:- i Patriarchi e i Cardinali, che si troveranno, entro le ore 9.00, nella Cappella di San Sebastiano in Basilica, portando con sé la mitra bianca damascata;- gli Arcivescovi e i Vescovi, muniti di apposito biglietto, rilasciato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice attraverso la procedura indicata nel sito biglietti.liturgiepontificie.va, che si troveranno, entro le ore 8.30, al Braccio di Costantino, portando con sé amitto, camice, cingolo e mitra bianca;- i Presbiteri, muniti di apposito biglietto, rilasciato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice attraverso la procedura indicata nel sito biglietti.liturgiepontificie.va, che si troveranno, entro le ore 8.30, direttamente nel settore loro riservato in Piazza San Pietro, dove indosseranno l’amitto, il camice, il cingolo e la stola rossa che avranno portato con sé.

Questo è quanto ha comunicato nel pomeriggio la Sala Stampa vaticana. Invece, così ha commentato la morte del Papa emerito, il Papa in carica, Francesco, nella cerimonia dei vespri in ringraziamento per l’anno trascorso:

"E parlando della gentilezza, in questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa".