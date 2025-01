Da oggi e per due giorni San Mauro si trasforma in un luogo incantato per celebrare la tradizione del presepe vivente, un evento che unisce spiritualità, cultura e comunità. Nelle giornate del 2, 3 e 4 gennaio, il suggestivo borgo ospiterà una rappresentazione unica che riporta in vita l'atmosfera della Natività tra le vie del centro storico. Un appuntamento imperdibile per la comunità e i visitatori che offrirà un'esperienza immersiva tra fede, cultura e tradizione.



Un viaggio nella Natività

Il percorso del Presepe Vivente si snoda tra le suggestive vie storiche di San Mauro Castelverde, dove saranno allestite scene che rievocano la nascita di Gesù e la vita quotidiana dell'epoca. Figuranti in costumi tradizionali daranno vita a botteghe artigiane, pastori al lavoro e momenti di raccoglimento nella capanna della Natività.



Sapori della tradizione

L’evento sarà arricchito da un’offerta gastronomica che celebra i sapori locali. Sarà possibile degustare: “Cutruruni”, dolce e salato, “Pane Cunzatu” all’Olio “Crastu”, Zuppa ai 5 Legumi all’Olio “Crastu”, Biscotti di lievito accompagnati dal vino.



Un’esperienza per tutta la famiglia

Il Presepe Vivente di San Mauro Castelverde rappresenta un momento di condivisione che unisce grandi e piccini, offrendo uno sguardo autentico alla magia del Natale e alle tradizioni della nostra terra.



L’Organizzazione e i dettagli dell’evento

L’evento è organizzato con dedizione dall’Azione Cattolica San Mauro, che da anni si impegna per valorizzare la cultura e il senso di comunità attraverso iniziative di alto valore spirituale e sociale, in collaborazione con il Comune, l’Assessorato al turismo della Regione Siciliana e Mav di Bompietro.



Date e orari:

2 e 3 gennaio 2025, dalle ore 19:00 alle ore 21:30

4 gennaio 2025, dalle ore 17:30 alle ore 20:30

Percorso: Via Umberto I, Via Archi, Via Procida, Piazza Municipio

info: +39 333 166 2450