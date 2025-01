Papa Francesco ha ricevuto lo scorso 11 novembre gli sviluppatori di una nuova piattaforma digitale che integra e valorizza al meglio tutti i servizi relativi alla Basilica di San Pietro. Tra loro anche Gianni Prandi, il fondatore di Assist Group che ha lavorato al progetto.



La tecnologia al servizio della Basilica di San Pietro: il ruolo di Gianni Prandi e Assist Group



È Assist Group, fondata da Gianni Prandi, ad aprire le porte di San Pietro alla rivoluzione digitale. In occasione del Giubileo 2025 che porterà a Roma dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026 oltre 35 milioni di pellegrini, la Fabbrica di San Pietro ha avviato un percorso di transizione digitale che include un ecosistema di soluzioni per mettere a disposizione dei pellegrini informazioni aggiornate, servizi e strumenti innovativi, rendendo accessibile a tutti il patrimonio della Basilica: avvalendosi dell’expertise di Assist Group, è stata quindi sviluppata una piattaforma innovativa in cui sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie per pianificare la propria visita presso la Basilica. Non solo le prenotazioni per accedere alla Basilica, ma anche gli orari delle celebrazioni eucaristiche: i pellegrini, con accessi dedicati all’orario prescelto e itinerari guidati, potranno quindi vivere al meglio la propria visita all’interno della Basilica e ottimizzare il tempo. La piattaforma è infatti stata concepita proprio nell’ottica di contribuire ad agevolare la gestione dei flussi con benefici notevoli sia per pellegrini e visitatori che per quanti lavorano all’interno della Basilica. Tutti i contenuti sono disponibili in quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo.



Gianni Prandi: con la piattaforma di Assist Group la Basilica di San Pietro spalanca le sue porte al mondo

“Assist Group è orgogliosa di aver contribuito a un progetto così ambizioso”, ha commentato Gianni Prandi. Il fondatore di Assist Group, parlando del lavoro che ha portato allo sviluppo del nuovo ecosistema digitale, ha sottolineato come la combinazione di tecnologie avanzate, oltre a testimoniare “il nostro impegno nell’innovare”, permette di preservare “il valore storico e culturale di questo luogo sacro”: con la nuova piattaforma digitale accessibile all’indirizzo www.basilicasanpietro.va, la Basilica di San Pietro “spalanca le sue porte al mondo offrendo ai pellegrini e ai visitatori le chiavi di accesso per conoscerla più da vicino”. Punto di partenza del progetto è stata l’analisi approfondita su bisogni e necessità di pellegrini e turisti, effettuata in vista del Giubileo 2025 da WOSM© (World Open Source Monitoring), sistema di Media Intelligence proprietario di Vidierre (Assist Group). La piattaforma è operativa dal 15 novembre 2024. “La Basilica, che rappresenta il cuore pulsante della Chiesa cattolica e un punto di riferimento spirituale per milioni di persone nel mondo, diventa oggi un ponte digitale che avvicina i fedeli e i pellegrini, rendendo l'esperienza di visita non solo maggiormente accessibile, ma anche più ricca e coinvolgente”, ha aggiunto in merito Gianni Prandi.