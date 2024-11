Mentre rimane ancora in ballo la questione relativa alla scalata di Commerzbank, il gruppo italiano Unicredit scuote ulteriormente il mondo delle banche lanciando un'offerta pubblica di scambio su banco BPM.

L'annuncio ha avuto immediate ripercussioni sull'andamento dei due titoli alla borsa di Milano.

L'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha commentato così l'opa: "L'Europa ha bisogno di banche più forti. Con questa acquisizione di uno dei nostri obiettivi storici, rafforziamo la nostra posizione in Italia, e al contempo incrementiamo ulteriormente il valore che possiamo creare per i nostri stakeholder in quel mercato cosi' come per i nostri azionisti".