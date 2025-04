Diventa realtà il regolamento delle affissioni per gli annunci funebri del Comune di Milazzo, voluto fortemente da Forza Italia: in questi giorni sono state installate le bacheche, che permetteranno alle società di onoranze funebri di collocare i manifesti in spazi ben definiti evitando dunque un’affissione selvaggia sui muri cittadini o sui pali della pubblica illuminazione.

“Siamo contenti di aver definito questo regolamento – hanno affermato i Consiglieri del gruppo di Forza Italia Santino Saraò, Giuseppe Stagno, Valentina Cocuzza, assieme al Presidente del Consiglio comunale Alessandro Oliva e all’ex Assessore Maurizio Capone - che consente di mettere ordine ad una questione, che si trascinava da tempo. “Il Regolamento – spiega Saraò – prevede il rispetto di determinati parametri ed il pagamento di una somma per procedere alla pubblicazione dei manifesti da parte delle società, che svolgono il servizio di onoranze funebri”.