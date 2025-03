Amplifon, leader mondiale nel settore dell’hearing care, ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale di Kind Aparaty Słuchowe, filiale polacca del Gruppo tedesco Kind. Con questa recente operazione, il Gruppo guidato dal CEO Enrico Vita rafforza in maniera significativa la propria presenza nel mercato polacco, raddoppiando i punti vendita e diventando uno dei principali operatori del settore nel Paese.

Enrico Vita: la Polonia, mercato strategico per Amplifon

L’accordo, reso noto il 10 marzo scorso, prevede l’acquisizione di oltre 120 punti vendita, tra negozi diretti su strada e punti vendita satelliti (ovvero part-time), che si aggiungono ai circa 115 negozi già presenti in Polonia sotto il marchio Amplifon. Il fatturato annuo della società acquisita ammonta a circa 10 milioni di euro. L’integrazione dei nuovi punti vendita nella rete del Gruppo guidato dal CEO Enrico Vita avverrà progressivamente, con la conversione al brand della società italiana. La Polonia fa parte della regione Europe and Middle East (EMEA), la più importante per Amplifon in termini di ricavi, con circa 6.700 negozi in 13 Paesi. A livello globale, il Gruppo opera in 26 Paesi con un network di oltre 10.000 punti vendita, consolidando la propria leadership nel settore.

Enrico Vita: “Opportunità di raddoppiare la nostra presenza in Polonia”

“Grazie a questa operazione – ha commentato il CEO Enrico Vita – abbiamo colto l’opportunità di raddoppiare la nostra presenza in Polonia, superando i 230 punti vendita e diventando uno dei principali operatori nel mercato a maggiore crescita dell’Europa Centro-Orientale. Siamo lieti di accogliere nuovi colleghi e nuove colleghe nel nostro Gruppo e di poter offrire i nostri servizi altamente personalizzati di cura dell’udito a un numero crescente di persone in Polonia”. L’operazione si inserisce nella strategia di espansione internazionale del Gruppo, puntando su mercati con elevato potenziale di crescita e una domanda crescente di soluzioni per la cura dell’udito. L’acquisizione di Kind Aparaty Słuchowe rappresenta un’importante tappa nel percorso di sviluppo di Amplifon, che continua a investire per rafforzare la propria posizione competitiva e offrire un servizio sempre più capillare e innovativo ai propri clienti in tutto il mondo.