La #RomaLido è da sempre una linea cruciale per la mobilità tra il litorale romano e il centro città, ma anche una delle più criticate per inefficienze e ritardi. Ora arriva una novità: la pubblicazione del bando per la nuova stazione Torrino-Mezzocammino.

L’investimento di 5,69 milioni di euro, finanziato con fondi giubilari, prevede la realizzazione di un’infrastruttura moderna con sovrappasso pedonale, scale mobili e un’area verde.

🔹 L’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha dichiarato che questo intervento segna un passo concreto per migliorare l’accessibilità e l’efficienza della linea, rispondendo a un’esigenza sentita da anni dai cittadini. Secondo lui, la Regione sta portando avanti un impegno concreto per potenziare il trasporto pubblico, con un’attenzione particolare a questa ferrovia strategica.

🛑 Domanda chiave: basterà una nuova fermata a migliorare la linea o servono interventi più strutturali?

📌 Analizziamo la questione nel dettaglio:

