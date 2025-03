Quest'anno l'Awards Season è stata particolarmente dinamica, con una serie di favoriti che si sono alternati durante i vari premi. I Golden Globe hanno segnato un punto di svolta dato che prima delle loro assegnazioni, Anora era il favorito della critica americana. Successivamente, The Brutalist e Emilia Pérez, vincitori ai Golden Globe, hanno affrontato varie controversie che hanno indebolito la loro corsa.

A quel punto la competizione per il Miglior Film è diventata un duello tra Anora e Conclave. Il primo vincitore dei Critics Choice Awards e del PGA Award, il secondo vincitore del BAFTA e del SAG per il Miglior cast.



Nel sistema di voto preferenziale utilizzato agli Oscar per il Miglior Film, con cui si mira a premiare l'ampio consenso, ci potrebbe essere la chiave per prevedere il vincitore. Ecco perché i film divisivi come Emilia Pérez, The Substance e The Brutalist potrebbero avere meno probabilità di vincere, ma attenzione al film brasiliano I'm Still Here, ora favorito non solo per il Miglior film internazionale ma anche per il Miglior film.