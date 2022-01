Ai premi assegnati dal sindacato dei montatori professionisti, l’American Cinema Editor (ACE) che annualmente elegge le migliori realizzazioni in ambito cinematografico e televisivo, Dune e Il potere del cane partono favoriti per la categoria Best Edit Film (dramatic), mentre The French Dispatch e tick,tick...Boom! in pole position per la categoria Best Edit Film (comedy).

I verdetti degli Eddie Awards sono molto attesi nell’ambito dell’Awards Season perché consentono di prevedere i film favoriti agli Oscar nella categoria Miglior montaggio.