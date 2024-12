Annunciate le candidature ai Critics Choice Awards, un riconoscimento chiave dell'Awards Season americana insieme ai Golden Globe, ai SAG Awards, ai BAFTA e ai Producers Guild Awards.

Su questa lunghezza d’onda nella storia di questo riconoscimento su 29 edizioni il vincitore del Miglior film ha conquistato l’Oscar nella categoria Best Picture 17 volte, da American Beauty nel 2000 a Oppenheimer lo scorso anno.

A conquistare quest’anno il maggior numero di nominations spiccano: Conclave e Wicked a pari merito con 11. Seguono con 10 Dune: Part Two e Emilia Perez, con 9 The Brutalist e con 7 Anora e The Substance.

Tra gli italiani candidati Massimo Cantini Parrini per i costumi di Maria e Marco Costa per il montaggio di Challengers. Peccato per Vermiglio escluso dalla sestina per il Miglior film internazionale.