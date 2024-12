Dopo la sorprendente vittoria di A different man ai Gotham Awards nella categoria Miglior film e le nominations ai British Independent Film Awards laddove Kneecap, scelto dall’Irlanda per la competizione internazionale degli Oscar, ha conquistato 14 candidature, lo sguardo ora si sposta verso un altro premio chiave dedicato al cinema indipendente: i Film Independent Spirit Awards.

Sebbene la convergenza con gli Oscar sia bassa, questi premi hanno storicamente dimostrato di essere un ottimo indicatore sulle pellicole indipendenti che hanno maggiori probabilità di conquistare una nomination all'Oscar. Ben 21 volte su 39 edizioni, il vincitore del Miglior Film agli Spirit Awards ha successivamente ottenuto la candidatura per il Best Picture, rendendoli un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema indipendente.

Quest’anno ad ottenere il maggior numero di nominations spiccano: il film vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes Anora (6) e lo sperimentale dramma di formazione I Saw the TV Glow (6). Chiudono la cinquina per il Miglior film: Sing Sing, The Substance e Nickel Boys.