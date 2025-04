Dal 22 al 24 aprile, il PACTA Salone di Milano accoglie SEMI, un’opera teatrale di Bianca Tortato, che, in collaborazione con Michele Magliaro, dirige e interpreta un racconto che mette in luce le complessità della vita famigliare. SEMI non è solo una rappresentazione, ma un viaggio emotivo che esplora la fragilità delle relazioni umane, mettendo in discussione la ricerca della felicità in un contesto sociale borghese. SEMI racconta la storia di due coppie, magistrati e professori, amici e colleghi, il cui apparente equilibrio viene sconvolto dalla nascita dei figli. Questo semplice evento, tipico della vita quotidiana, risulta essere il catalizzatore di tensioni già presenti tra i personaggi. Bianca Tortato, attraverso il suo testo, ci invita a riflettere sulla profondità delle relazioni familiari e sull'impatto che la genitorialità ha sugli individui. In questo contesto, i bambini diventano simboli di nuove responsabilità e aspettative che mettono alla prova l’equilibrio precario delle loro vite.

Il titolo SEMI (semi) non è scelto a caso. La metafora del seme è potente: così come una pianta necessita di cura e attenzione per crescere, così un bambino richiede dedizione e amore. Tuttavia, questa necessità di attenzione può anche generare disagi e disequilibri, scatenando dinamiche complesse tra i genitori. L'amore, pur essendo un elemento fondamentale, può non essere sufficiente per affrontare le sfide che derivano da una genitorialità poco preparata o da aspettative irrealistiche. Tortato ci fa comprendere che SEMI siamo tutti noi, evocando la comune esperienza di essere figli e, successivamente, genitori, con tutte le vulnerabilità e le imperfezioni che ne derivano. In SEMI, i protagonisti sono definiti da più ruoli: madri, padri, professionisti e amici, ma prima di ogni cosa, sono esseri umani. Questa dualità è fulcro del messaggio dell'opera. Le interazioni tra i personaggi riflettono le complessità delle relazioni umane odierne, dove si intrecciano desideri, ansie e paure. L'approfondimento psicologico dei quattro personaggi consente agli spettatori di immedesimarsi nelle loro vicende, facendo emergere sentimenti universali.

SEMI è inserito nella sedicesima edizione della rassegna DonneTeatroDiritti, che affronta tematiche attuali riguardanti la libertà e i diritti umani. Quest’anno, la rassegna si pone sotto il tema "Se la Libertà è in pericolo", affrontando questioni di giustizia sociale e disuguaglianze economiche. Lo spettacolo di Tortato si inserisce perfettamente in questo contesto, poiché la questione della libertà personale si riflette anche nel diritto dei bambini a vivere in un ambiente familiare stabile e amorevole. La liberazione da schemi sociali oppressivi rappresenta un tema centrale nell’opera, testimonianza del potere del teatro di essere una forma d’arte viva e critica. Il teatro ha sempre avuto il potere di emozionare e di far riflettere. In SEMI, la scrittura di Bianca Tortato riesce a comunicare con intensità. Ogni scena è costruita per accompagnare lo spettatore in un viaggio di emozioni, in cui gioia, ansia, dolore e speranza si mescolano. La presenza scenica di Tortato, insieme a quella degli altri attori, contribuisce ad amplificare questa esperienza sensoriale. La performance diventa così un dialogo diretto con il pubblico, stimolando una riflessione profonda.

Bianca Tortato e Michele Magliaro incarnano il futuro del teatro contemporaneo italiano. La loro formazione si intreccia con esperienze significative che arricchiscono la proposta artistica di SEMI. Tortato, con il suo background variegato, porta sul palco una visione fresca e originale. Magliaro, specializzato in filmmaking, è in grado di apportare una dimensione visiva innovativa allo spettacolo. Insieme, creano un'atmosfera coinvolgente che tiene viva l'attenzione degli spettatori durante l'intero sviluppo narrativo.

SEMI è più di un semplice spettacolo; è un invito a esplorare le complessità della vita familiare e il peso delle aspettative individuali e sociali. Attraverso la lente di quattro personaggi ben delineati, Bianca Tortato ci offre uno specchio in cui riflettere sulle nostre esperienze e relazioni. In un momento storico in cui il diritto alla libertà e all’autenticità è messo in discussione, SEMI emerge come un’opera che invita il pubblico a prendere coscienza delle proprie responsabilità e a coltivare relazioni significative. È un'opera che parla al cuore e alla mente, un esempio di come il teatro possa diventare uno strumento potente di cambiamento sociale e consapevolezza. La rassegna DonneTeatroDiritti, con il suo impegno continuo per i diritti umani e la dignità sociale, trova in SEMI un eloquente rappresentante della sua missione, confermando il ruolo cruciale del teatro contemporaneo come veicolo di sensibilizzazione e riflessione. SEMI è dunque un’opera da seguire e sostenere, nella speranza che le storie che racconta possano ispirare non solo il palcoscenico, ma anche le vite di chi le incontra.



Bianca Tortato, (Venezia 2001) dopo il liceo si trasferisce a Milano dove frequenta la Scuola Mohole, accademia di recitazione all’interno della quale spazia dalla Commedia dell’Arte e il teatro danza al format tv. A seguire, partecipa al master in regia teatrale organizzato da PACTA . dei Teatri e Teatro Oscar Danza Teatro. Grazie a questa esperienza ha poi debuttato al PACTA Salone nella stagione 2023-2024 portando in scena un testo inedito scritto, co-diretto e co-interpretato da lei. Ora si dedica alla stesura di nuove pièce e lavora a nuovi progetti per la compagnia Teatro Nume.

Michele Magliaro (Bologna 1995), ha conseguito la laurea triennale al Dams di Bologna, indirizzo cinema. Successivamente si è trasferito a Milano per frequentare il corso di filmmaking presso la Scuola Mohole. Al termine ho realizzato dei cortometraggi selezionati da numerosi festival. Ha fondato insieme a Gabriele Abbruzzi la casa di produzione video, Nineroots Production. Lavora con Teatro Nume e nel 2023 si è dedicato alla lavorazione di SEMI come co-regista.

PACTA Salone

Dal 22 al 24 aprile DonneTeatroDiritti

SEMI

testo Bianca Tortato

regia Bianca Tortato e Michele Magliaro

in scena Davide Gaudiosi, Stefano Tirantello, Bianca Tortato, Virginia Vanocchi

coproduzione PACTA . dei Teatri - Teatro Nume

Miglior progetto Master di regia 2023

compagnia in residenza presso il PACTA Salone

Durata 90’

