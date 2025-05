Ritardi, cantieri e nuove tecnologie: la giornata odierna nel mondo dei trasporti romani si è distinta per una serie di eventi che toccano sia la rete su ferro che quella stradale. Dall’attesa per i nuovi treni della Metro B al debutto di un ponte simbolico a Tor Vergata, ecco il riepilogo completo.



Metro B: dove è finito il treno Hitachi?

Il nuovo treno Hitachi, consegnato ad aprile per la linea B della metropolitana, non è ancora entrato in servizio. I pendolari restano in attesa di vedere in circolazione il convoglio, mentre proseguono i collaudi tecnici.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/quando-collaudono-hitachi-metro-b.html



FL2: stop ai treni tra Tiburtina e Tivoli per raddoppio binari

Dal 15 giugno al 25 luglio la linea FL2 tra Roma Tiburtina e Tivoli sarà interrotta per consentire i lavori di raddoppio. L’intervento rientra in un progetto più ampio di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/lavori-fl2-tiburtina-lunghezza-tivoli.html



Tor Vergata: consegnato il ponte del Giubileo 2000

Dopo oltre 20 anni di attesa, il ponte progettato per il Giubileo del 2000 è finalmente arrivato a Tor Vergata. L’opera rappresenterà un’importante connessione tra le arterie dell’est della Capitale.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/nuovo-ponte-tor-vergata.html



Roma-Lido e Roma-Viterbo: parte E-Lisir per l’accessibilità

Arriva anche sulle ferrovie ex-concesse il servizio E-Lisir, pensato per aiutare le persone non udenti a orientarsi durante il viaggio grazie a tecnologie digitali e dispositivi visivi.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/elisir-ferrovie-roma-lido-viterbo.html



Filobus 90: cede la linea aerea, traffico bloccato a Montesacro

Un cavo bifilare si è staccato in largo Angiolillo, paralizzando la circolazione del filobus 90. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/caduta-bifilare-filobus-90-27-maggio.html



