Un brano Italo-Rumeno che mescola lingue, generazioni e storie di identità

Un ponte tra culture, tra esperienze di vita e generazioni. “Opportunità/te” è il nuovo singolo firmato da Costy e T.C.T, disponibile dal 28 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica nazionale dal 2 maggio. Il brano fonde sonorità Rap/Trap con una narrazione personale, sincera e diretta che affronta temi legati all’identità, alle opportunità negate e alla forza del riscatto.

Scritto interamente dai due artisti – ciascuno ha firmato i propri versi – il brano nasce da una collaborazione inedita tra la scena italiana e quella rumena. Costy, classe 2006, è un giovane rapper rumeno cresciuto in Italia, con una carriera musicale già attiva nel panorama nazionale. T.C.T, classe 1994, è invece un artista attivo in Romania, con una lunga esperienza nella scena urban del suo paese.

“Opportunità/te” racconta, in modo crudo e consapevole, le difficoltà che si incontrano crescendo da stranieri in Italia: la mancanza di opportunità lavorative, le barriere sociali, la continua ricerca di un posto in cui essere davvero visti e ascoltati. Ma è anche un inno all’identità, alla capacità di restare se stessi pur vivendo tra due mondi diversi.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/5nakU15CrEBcWDQNTA1izu?si=d06004f419a84275

Il brano si distingue anche per la sua costruzione linguistica: italiano e rumeno si alternano nei versi e nel ritornello, creando un ritmo originale e autentico, capace di parlare a più generazioni e comunità. A rendere ancora più significativo il progetto è il legame umano nato tra i due artisti, inizialmente connessi da amicizie comuni e poi uniti da una stima reciproca che ha portato alla realizzazione del brano e del videoclip.

“Opportunità/te” è una traccia che non solo unisce musicalmente Old School e New School, ma che rappresenta anche una voce nuova, forte e consapevole, in un panorama musicale sempre più multiculturale.

