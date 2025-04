Continuano gli investimenti previsti dal piano industriale di Cotral per migliorare le infrastrutture ed efficientare il servizio del traporto pubblico extraurbano. Stanziati 400.000 euro per la ristrutturazione della stazione autolinee, bus e TPL Latina, implementando confort, innovazione e sicurezza della struttura.



Cotral: investimenti per la ristrutturazione della stazione autolinee, bus e TPL di Latina

La stazione autolinee, bus e TPL di Latina avrà nuova vita grazie all’intervento di ristrutturazione e agli investimenti di Cotral, pari a 400.000 euro. L’accordo per i lavori, dalla durata di 18 mesi, è stato siglato tra il Comune, la Regione Lazio e l’azienda di trasporto pubblico extraurbano, a cui è assegnata la gestione di una parte della struttura per 20 anni. “Con questo investimento, previsto nel piano industriale, ridaremo decoro dopo quasi 20 anni al capolinea di Latina — ha dichiarato Manolo Cipolla, Presidente di Cotral — un nodo strategico per il trasporto pubblico locale del territorio. L’obiettivo è migliorare la qualità del viaggio per i nostri utenti e la qualità della vita lavorativa per i nostri dipendenti, garantendo a tutti maggiore comfort e sicurezza”.



Cotral: il progetto della nuova struttura

Il piano sviluppato da Cotral mira a ristrutturare e valorizzare la struttura, concentrandosi principalmente sui locali al piano terra. In quest’area è prevista una sala d’attesa per i passeggeri, un ufficio per l’addetto al capolinea e una sala, invece, per il personale viaggiante. Ci saranno, inoltre, servizi igienici sia per gli autisti che per i viaggiatori. Oltre ai locali, grande cura verrà posta alla zona esterna, adiacente alla stazione autolinee, bus e TPL di Latina. Cotral ha previsto degli interventi di ristrutturazione delle pertinenze esterne, con l’installazione di telecamere di videosorveglianza. In aggiunta, lo stabilimento sarà dotato di un validatore di accessi per monitorare le entrate: gli utenti potranno entrare infatti solo con un titolo di viaggio e il personale con l’apposito tesserino. La società è costantemente impegnata a migliorare i servizi di trasporto pubblico per i passeggeri, come dimostra la nuova sede di Latina improntata alla sicurezza e dotata anche di connessione Wi-Fi e prese per la corrente.