24 marzo, Mark Lanzetta (voice & violin performer) al Bobadilla di Bergamo

Sabato 24 marzo 2018 Bobadilla, storico club restaurant di Dalmine (BG), presenta #Bollicine, un sabato notte decisamente divertente in collaborazione con Dv Connection. Sul palco insieme allo staff del Boba e quello di #Bollicine, artisti e professionisti veri, arriva pure Mark Lanzetta, voice performer e violinista attivo da anni in Italia e non solo. Mark Lanzetta, musicista prodigio dall'età di 5 anni, a soli 21 anni è già diplomato in violino e pianoforte al Conservatorio di Parma. La sua straordinaria capacità di fondere studi classici allo stile del momento gli permettono a 20 anni di collaborare al riarrangiamento di successi internazionali, interpretati da artisti del calibro di Elis Regina e Piero Piccioni (autore delle colonne sonore dei film di Alberto Sordi)... da qui in poi la sua carriera è un successo dietro l'altro. Lanzetta, infatti, fa parte dei ReLight Orchestra, band italiana che ha alle spalle oltre 10 anni di successi discografici e spettacoli internazionali ininterrotti. Si tratta di uno dei più acclamati progetti dance italiani degli anni 2000, tutt'ora sulla cresta dell'onda. A partire dal primo brano "For Your Love" su Universal Music (2002), la band ha prodotto 3 CD Album, più di 30 singoli e più di 100 remix di progetti altrui...

La serata #Bollicine inizia alle 20.30 con la cena al tavolo che propone un "Menù Sushi" a €.35,00, un "Menù Piatto Unico" a €.38,00 un "Menù Degustazione" a €.40,00. Ogni scelta comprende vini, minerali, caffè, ingresso in discoteca e tavolo riservato per l'intera serata. Non mancherà anche una scelta di piatti alla carta selezionati in base alle richieste e ai gusti degli ospiti. Dalle 23 si balla e ci si diverte fino le 4 del mattino.

Bodadilla Feeling Club

via Pascolo 34 Dalmine BG

https://www.facebook.com/bobadillaclub/

info e prenotazioni 035561575

Omar 3355971113 Damiano 3494410654

Entrare al "Boba", così lo chiamano i clienti più affezionati, è un po' come isolarsi in un luogo "vero". Qui non si cerca la tendenza, il divertimento a tutti i "costi". Non c'è la voglia di stupire o di essere stupiti da chissà quali effetti speciali. Qui si sta bene. Qui ci si diverte ancora ballando, bevendo un buon drink e cenando in allegra compagnia. Tutto è così normale da essere speciale.