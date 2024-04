Il brano dell’artista dal 29 marzo nelle radio

“Dodi & Diana” è il singolo dell’eclettico artista cantautore PignaEnd, già presente sui principali stores digitali e dal 29 marzo nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile, dagli arrangiamenti attuali, di tendenza, dal forte richiamo indie, ma che evidenziano l’originale personalità dell’artista, figlia di una maturità ben strutturata e raggiunta a pieni voti. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci. Un ritornello da classifica che si presta ad essere cantato a squarciagola. L’interpretazione vocale di PignaEnd, autentica e sentita, dona al tutto un forte impatto emotivo, trasportando l’ascoltatore nella narrazione del brano. “Dodi & Diana” è la storia di un amore tossico, ispirato dalla storia di Dodi e Diana che, pur di passare un’altra ora insieme sono disposti a sacrificare la loro vita…

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/2eCC8BYalb9uSskB3Etsju?si=e62d2d925c8d4e33

Storia dell’artista

PignaEnd, pseudonimo di Gioele Giunta, nasce a Caltagirone nel 1998 e cresce nella provincia di Enna. Appassionato e ammaliato dalla musica e dalla voglia di imparare a suonare, all'età di 7 anni inizia a scrivere una canzone per gioco, per poi non scrivere più nulla fino all'età di 16 anni che, appassionatosi al rap, sente il bisogno di iniziare a scrivere canzoni. Nel 2016 esce il primo album autoprodotto su YouTube e nel 2018 il primo mixtape, arrivando nel 2020 a pubblicare il primo singolo su tutte le piattaforme digitali seguito da vari singoli ed un ep, che lo portano ad esibirsi per la maggior parte delle volte in provincia e anche in giro per l'Italia. Ad oggi, dopo un anno di stop dall'ultimo singolo sta per tornare, pronto per farvi ballare sulle note dei nuovi singoli. Con lui nuova musica è sempre in arrivo!

Facebook: https://www.facebook.com/Pignaendd

Instagram: https://www.instagram.com/pignaendd/?hl=it

YouTube: https://youtube.com/@pignaend288?si=Yp4HDErC-hrJh_Na

TikTok: https://www.tiktok.com/@pignaend?_t=8ktT647oqav&_r=1