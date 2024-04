Marzo 2024 è stato, a livello globale, il più caldo di qualsiasi precedente mese di marzo, con una temperatura media dell'aria superficiale ERA5 di 14,14°C, 0,73°C al di sopra della media del periodo 1991-2020 per marzo e 0,10°C al di sopra del precedente massimo registrato a marzo 2016.

Questo è il decimo mese consecutivo più caldo mai registrato per il rispettivo mese dell'anno.

Il mese è stato di 1,68°C più caldo rispetto a una stima della media di marzo per il periodo 1850-1900, il periodo di riferimento preindustriale designato.

La temperatura media globale degli ultimi dodici mesi (aprile 2023 – marzo 2024) è la più alta mai registrata, pari a 0,70°C sopra la media del periodo 1991-2020 e 1,58°C sopra la media preindustriale del periodo 1850-1900.

La temperatura media europea per marzo 2024 è stata di 2,12°C superiore alla media di marzo del periodo 1991-2020, rendendo il mese il secondo marzo più caldo mai registrato per il continente, solo leggermente più freddo di 0,02°C rispetto a marzo 2014. Le temperature sono state maggiormente al di sopra della media in regioni centrali e orientali.

Al di fuori dell'Europa, le temperature erano più al di sopra della media nell'America settentrionale orientale, in Groenlandia, nella Russia orientale, nell'America centrale, in parti del Sud America, in molte parti dell'Africa, nell'Australia meridionale e in parti dell'Antartide.

El Niño ha continuato a indebolirsi nel Pacifico equatoriale orientale, ma le temperature dell'aria marina in generale sono rimaste a un livello insolitamente alto.

La temperatura media globale della superficie del mare per marzo tra 60° S e 60° N è stata di 21,07° C, il valore mensile più alto mai registrato, leggermente superiore ai 21,06° C registrati per febbraio.

Samantha Burgess, vicedirettrice del Copernicus Climate Service (C3S), ha sottolineato l'importanza di quanto sta accadendo:

"Marzo 2024 continua la sequenza di record climatici in calo sia per la temperatura dell'aria che per le temperature della superficie dell'oceano, con il decimo mese consecutivo da record. La temperatura media globale è la più alta mai registrata, con 1,58°C al di sopra dei livelli preindustriali negli ultimi 12 mesi. Per fermare un ulteriore aumento del riscaldamento è necessario ridurre rapidamente le emissioni di gas serra".