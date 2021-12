Ermetris lancia il suo nuovo prodotto, Zyklop 2000, un contapasseggeri automatico di ultima generazione dotato d’intelligenza artificiale. Il Sensore Contapasseggeri Zyklop 2000 è un dispositivo elettronico per il monitoraggio del numero di persone che entrano ed escono da un mezzo di trasporto pubblico come treni ed autobus. Zyklop 2000 identifica le persone che transitano all’interno del suo campo d’azione attraverso algoritmi di tracciamento.

Zyklop si integra perfettamente nella strumentazione di bordo del mezzo di trasporto da cui può ricevere ed inviare comandi e informazioni specifiche e si propone come una soluzione completa ad alta affidabilità grazie all’elevata qualità dei componenti.

Tramite l’intelligenza artificiale di cui è dotato il dispositivo è possibile distinguere le persone dagli oggetti potendo così garantire una precisione statistica vicinissima al 100%.

“Grazie al nostro dispositivo le aziende del trasporto pubblico possono equipaggiarsi con sistemi di bordo all’avanguardia che permettono di monitorare il numero di passeggeri in tempo reale, per una migliore gestione delle flotte, adattando i mezzi disponibili in base alle necessità. In questo particolare momento storico per l’umanità dovuto alla pandemia, questo dispositivo risulta particolarmente utile anche per evitare il sovraffollamento dei mezzi e garantire ai passeggeri di usufruire dei mezzi di trasporto in sicurezza.”

Grazie alla possibilità di conoscere in tempo reale l’effettivo numero di passeggeri all’interno del mezzo, per l’autista o per la centrale di controlla, sarà possibile intervenire tempestivamente, ad esempio monitorando la salita a bordo dei passeggeri o implementando il servizio con più mezzi.

Clicca qui per scaricare il Datasheet: Zyklop 2000