"La Russia è pronta e continuerà a lavorare con la parte ucraina su un memorandum per un potenziale futuro trattato di pace che delinei una serie di posizioni, come i principi di risoluzione, i tempi per la firma di un potenziale accordo di pace e così via, incluso un potenziale cessate il fuoco per un certo periodo nel caso in cui vengano raggiunti accordi pertinenti".

Da Sochi, questo è quanto ha detto ai giornalisti Vladimir Putin nel riassumere i contenuti delle due ore di telefonata che ha avuto con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Da Washington, Trump ha invece riassunto così il contenuto della telefonata: Russia e Ucraina "avvieranno immediatamente i negoziati" per un cessate il fuoco e la fine del conflitto che dura ormai da oltre tre anni.

"La Russia e l'Ucraina inizieranno subito i colloqui di pace", ha scritto Trump su Truth Social, aggiungendo che il Vaticano si è detto disposto a ospitare i negoziati.

Da Kiev, per ora, silenzio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Una fonte vicina al governo ucraino ha riferito che Zelensky ha parlato brevemente con Trump prima della telefonata con Putin.

La telefonata arriva dopo i colloqui diretti della scorsa settimana in Turchia, i primi dal 2022, non hanno prodotto risultati concreti. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha espresso scetticismo: "Onestamente, penso che Putin non sappia come uscire dalla guerra", ha detto. "Se non si muove, diremo chiaramente che non è più un nostro problema".

Trump, che da tempo promette di “porre fine alla guerra più mortale in Europa dalla Seconda guerra mondiale”, ha più volte criticato il coinvolgimento militare degli Stati Uniti e ha chiesto un immediato cessate il fuoco. Tuttavia, non mancano i dubbi tra gli alleati. Francia, Germania, Regno Unito e Italia hanno esortato Trump ad adottare una linea più dura contro Mosca, comprese nuove sanzioni, nel caso in cui la Russia rifiutasse ancora una tregua.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha ammesso che il presidente è "stanco e frustrato da entrambe le parti in conflitto", ma ha anche ribadito che "tutto è sul tavolo", incluse possibili sanzioni secondarie.





Riassumendo, né le dichiarazioni di Putin né quelle di Trump hanno fatto alcun riferimento a tempistiche che indichino quando i combattimenti potrebbero effettivamente cessare. Le ragioni dell'ottimismo di Trump non sono particolarmente chiare.

La Casa Bianca, da parte sua, rivendicherà la vittoria. Gli osservatori qui a Washington attendevano con ansia qualsiasi segno di delusione o frustrazione da parte di Trump, ma, almeno pubblicamente, nulla di tutto ciò sembra essersi concretizzato.