È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Qui con me”, il nuovo singolo di Proteo.

Questo e gli altri cinque brani pubblicati dal rapper e attore pugliese nei mesi scorsi faranno parte del suo primo EP di prossima uscita intitolato “È tempo di narrare”.

In "Qui con me" su una produzione musicale di Exa che ha influssi afro e R&B, l’artista classe ’94 rappa un testo introspettivo che, come nella maggioranza dei suoi brani, esprime la sua vena da sognatore e trasmette una grande dose di speranza.

Così Proteo racconta la genesi di questo nuovo singolo:

"Io ed Exa apparteniamo a generazioni diverse, 'Millennials' e 'Gen Z', dunque parlando di hip hop e rap abbiamo condiviso due mondi differenti. All'inizio volevamo cavalcare un’onda rabbiosa, con un sound crudo, ma poi lui mi ha detto 'ho in mente qualcosa di percussivo, differente' e io non ho fatto altro che accettare e lasciare che creasse qualcosa per spiazzarmi. Sentendo il beat fresco che ha prodotto, ho deciso di riprendere e sviluppare un testo già abbozzato in cui denunciavo il fatto che oggi un essere umano non può permettersi di fermarsi perché facilmente viene avvolto da pensieri distruttivi e si sente indietro rispetto al mondo circostante. Ironizzando sui ritmi di lavoro elevati, ho dato spazio a pensieri dannosi fino ad arrivare a un ritornello dove aspiro ad avere al mio fianco una figura femminile che mi faccia sentire meno quella sensazione di solitudine, legata al fatto che ho scelto una strada che mi ha portato lontano dalla mia famiglia e dai miei amici. Avere al mio fianco una figura femminile per me è come guardare il mare, elemento importante visto che vengo dalla Puglia. E basta guardare il mare per far sì che tutta la frenesia e le preoccupazioni si volatilizzino. Lo stesso vale quando guardi profondamente negli occhi un'altra persona o ricevi una semplice carezza...".

L’artwork di copertina è opera di Francesca Colasurdo, in arte Sunrise.

CHI È PROTEO

Proteo, nome d'arte di Nicolò Ayroldi (1994), è un attore, scrittore e rapper originario di Molfetta (Bari) e residente a Roma. Il suo percorso musicale ha origine sia dall’interruzione, dovuta a un infortunio, della sua carriera da calciatore (aveva raggiunto la serie D, dunque il semiprofessionismo), sia da un trascorso da cabarettista, sia dalle gare di slam poetry a cui si dedica da anni per dare sfogo alla sua inclinazione per la scrittura e in particolare per la poesia. Visto che sin da piccolo è appassionato di hip hop, l’evoluzione naturale del suo progetto musicale è sfociata in uno stile che si muove tra il rap e l’R&B contemporaneo, più in generale influenzato da tutta la musica black. Tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025 pubblica una serie di brani che entreranno a far parte del suo primo EP, “È tempo di narrare”.