La Fondazione Giorgio Gaber, in occasione del Premio Viareggio - Rèpaci, annuncia la seconda edizione del “Premio Il Luogo Del Pensiero” - Scrittura Per Teatro-Canzone, un’importante iniziativa rivolta ai nuovi autori di questa particolare forma espressiva.

Il Teatro-Canzone è un genere espressivo legato alla teatralità, alla parola e alla musica. La sua struttura è costituita da un’alternanza di canzoni e monologhi o, più precisamente, di parti cantate e recitate che ne caratterizza la specificità e, al tempo stesso, lo definisce come genere teatrale autonomo che si ispira e si interroga sulle condizioni del mondo contemporaneo, senza, però, escludere la possibilità che si possano raccontare episodi riguardanti il passato, ma con un evidente riferimento all’oggi.

Lo scorso anno, la Fondazione Gaber ha deciso di istituire questo premio dedicato ai talenti che si vogliono confrontare con un tema, una riflessione o un racconto sviluppato attraverso una canzone e un monologo (o viceversa) tra loro attinenti e in grado di costituire una forma espressiva e letteraria compiuta.

Il regolamento completo e maggiori informazioni sono disponibili sul sito: https://www.giorgiogaber.it/ e sulle pagine Social della Fondazione Gaber.

L’iniziativa ha svolgimento, complessivamente, dal 28 aprile 2025 al 24 luglio 2025 e nello specifico:

Dal 28 aprile 2025 all’11 giugno 2025, sarà possibile presentare i contributi, come dettagliato nel regolamento.

Il giorno 24 luglio 2025 è prevista la proclamazione del vincitore, in occasione dello svolgimento del Premio Viareggio - Rèpaci.

L’iniziativa si inserisce all’interno del Premio Viareggio Rèpaci, un prestigioso premio letterario fondato nel 1929, da Leonida Rèpaci, tra i più antichi e prestigiosi d’Italia, vinto, tra gli altri, da Umberto Saba, Elsa Morante, Carlo Emilio Gadda, Sibilla Aleramo, Italo Calvino, Natalia Ginzburg, Pier Paolo Pasolini, Salvatore Quasimodo, Alberto Moravia, Goffredo Parise, Giorgio Manganelli, Serena Vitale, Sandro Veronesi e Alda Merini.

Paolo Dal Bon Presidente della Fondazione Gaber: "Questo premio giunto alla seconda edizione e nato, di comune accordo, con l’Amministrazione di Viareggio e con il Premio Viareggio-Rèpaci, segna la continuità di una collaborazione culturale e artistica che, dalla scomparsa di Gaber, ha promosso iniziative importanti per la cultura del nostro Paese. L’apertura alla collaborazione, con la nostra Fondazione, da parte del Premio Viareggio-Rèpaci, ha dato vita ad un progetto culturale di grande rilevanza, certamente originale e innovativo e che ancora mancava. La scrittura legata al ‘Teatro – Canzone’ può aprire prospettive interessati ed è, sicuramente, un’opportunità offerta agli autori che intendono confrontarsi con questa particolarissima forma espressiva".

Dalia Gaberscik, Vicepresidente Direttrice Artistica della Fondazione Gaber: "Grande riconoscenza, da parte mia, verso l’Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco Giorgio Del Ghingaro e dell’Assessore alla Cultura Sandra Mei, per aver promosso, per quest’anno, confermato l’incontro tra la nostra Fondazione e il Premio Viareggio-Rèpaci. L’istituzione del Premio ‘Il luogo del pensiero’ rilancia l’interessamento verso una forma espressiva assolutamente unica e originale. Un linguaggio particolare e originalissimo, attraverso il quale Gaber e Luporini hanno dato vita a spettacoli che, a pieno titolo, fanno parte della cultura del nostro Paese e che, lo scorso anno, ha messo in luce il talento di Matteo Paoli, giovane scrittore e interprete del Teatro-Canzone".