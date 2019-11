Miss Europe Continental, una macchina organizzativa internazionale, da anni si avvale della collaborazione di centinaia di giovani talentuosi precettati sul territorio italiano. Giovani dediti per lavoro e professionalità alla valorizzazione della bellezza: hair-stylist, make- up artist, curatori di immagine.

Da qui nasce la collaborazione con Aurelio Trivellone che sarà il nostro Hair-Stylist Director del concorso internazionale di bellezza Miss Europe Continental!



MISSION BEAUTY- HAIR STYLIST DI AURELIO TRIVELLONE E’ CONSIDERATA LEADER NEL SETTORE DELL’HAIRSTYLING QUALI SONO LE SPECIFICHE CHE LA DIFFERENZIANO DALLA CONCORRENZA?

Ci differenziamo dalla concorrenza grazie alla grande passione ma soprattutto alla costante voglia di sperimentare cose nuove, innovando, investendo e offrendo con impegno un servizio di qualità.



COM’E’ COMINCIATO IL TUO PERCORSO NEL MONDO DELL’HAIRSTYLING?

Ho iniziato sin da giovane seguendo le orme professionali di mio padre ma grazie alla mia volontà a l’età di 22 anni io e la mia, all’epoca amica, oggi moglie Francesca apro il mio salone Mission beauty.La costante che ha accompagnato il mio cammino stata la formazione professionale, ispirandomi e formandomi con grandi leader del settore.



MISSION BEAUTY – HAIR STYLIST VALORIZZA LE DONNE SCEGLIENDO UN CONNUBIO VINCENTE CON MISS EUROPE CONTINENTAL, COME NASCE TALE PARTNERSHIP?

La nostra partnership nasce grazie al lavoro svolto negli anni precedenti da mia moglie, che ha creduto sin da subito nel progetto del patron Alberto Cerqua. La condivisione di tale progetto in questi ultimi quattro anni ha reso possibile la collaborazione con gli hair stylist.



AURELIO TRIVELLONE, HAIR STYLIST DIRECTOR DI MISS EUROPE CONTINENTAL, SARAI TU A ORGANIZZARE E COORDINARE IL TEAM DI HAIR STYLIST NEL BACKSTAGE DELLO SHOW INTERNAZIONALE MISS EUROPE CONTINENTAL, COSA HAI PROGETTATO?

Abbiamo progettato con la collaborazione delle make up director, Francesca e Alessandra e con il grande aiuto del patron, Alberto Cerqua, un grande tour de force.

Un evento nell’evento mettendo in primo piano il grande lavoro svolto dalla nostra squadra formata da 67 professionisti del settore, parrucchieri e truccatori. Grandi esperienze di lavoro ci attendono divisi tra shooting, passerelle, rvm e tanto altro.



QUALI LINEE GUIDA SEGUIRETE NEL CREARE IL LOOK DELLE MISS?

Sceglieremo per le miss linee morbide ,onde naturali, volumi o lisci, tutto scelto e bilanciato rispettando e enfatizzando le forme dei visi delle nostre miss.



COME REALIZZARE UN’ACCONCIATURA D’EFFETTO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE?

Tutto questo e possibile grazie al supporto di prodotti e attrezzature di qualità e di un team di professionisti che collaborano con noi.



COME NASCE IL CONCEPT DI UN LAVORO?

Un concept di lavoro nasce da un idea messa in campo da un gruppo di professionisti che unisce le proprie competenze e sviluppano ciò che desiderano ottenere, proprio come e’ stato per me il lavoro per miss Europe Continental



COME STUDI IL CAMBIO D’IMMAGINE DELLE MISS?

Studio Il cambio d’immagine delle miss avvalorandomi delle mie conoscenze, prestando molta attenzione ai trend attuali ma rispettando le esigenze di ognuna di loro.



CHE DONNA EMERGE NELLA MODA CAPELLI MISS EUROPE CONTINENTAL?

Nella moda capelli miss Europe Continental emerge una donna che può dar sfogo ai suoi desideri in termini di acconciature, cioe’ tutto e’ possibile, l’importante e che le donne siano soddisfatte, innamorate dei propri capelli perche’ curati nel migliore dei modi.



LA BELLEZZA E LA MODA HANNO UN LEGAME MOLTO STRETTO. I TUOI SEGRETI CHE UTILIZZERAI NEL BACKSTAGE DI MISS EUROPE CONTINENTAL, POSSONO ESSERE TRASLATI ANCHE NELLE ACCONCIATURE FAI DA TE NELLA VITA QUOTIDIANA DI TUTTE LE DONNE?

Certo, ci sono donne molto brave sia nell’ autocura che nell’ acconciarsi i capelli da sole, sopratutto perche’ la moda attuale propone sia acconciature scolpite che crespi disordinati, quindi basta scegliere il look adatto ad ogni occasione.



COSA SUGGERIRESTI AD UN GIOVANE CHE AMBISCE A DIVENTARE UN HAIR STYLIST? QUAL E’ LA CHIAVE PER IL SUCCESSO?

Gli suggerirei di scegliere la miglior formazione e di uscire fuori dagli schemi come potrebbe essere l’esperienza di miss Europe Continental. La chiave del successo: perseveranza, dedizione, determinazione, umiltà sono elementi fondamentali.



AURELIO COME TI SEI AVVICINATO AL MONDO DELLA BELLEZZA? QUAL E’ LA TUA IDEA DI BELLEZZA?

La bellezza e’ l’espressione di ciò che sei, cio’ che fai e di come lo fai!



QUALI SONO LE TRE QUALITÀ INDISPENSABILI NEL TUO LAVORO?

Voglia di miglioramento costante, determinazione e sacrificio.



PARLACI DEL TUO STILE!

Ciò che amo, il mio lavoro, i miei affetti e i miei desideri, esprimono a pieno il mio stile!



PER QUEL CHE CONCERNE IL SUO LATO PROFESSIONALE, POTREBBE INDICARCI QUALI TENDENZE MODA, SARANNO PIU’ INDICATE PER QUEST’ANNO IN CORSO?

La nostra società, ormai multietnica, ha fatto si che anche gli stilisti attuali si siamo ispirati a questa fusione di stili ed e’ esattamente ciò che proponiamo anche nella attuale moda capelli, dal carre’ corto e listo al riccio più esasperato e voluminoso. L’importante e’ rendere felici le donne!