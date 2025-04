Appuntamento con Miss Trans Europa 2025! Siamo felici di confermare le date: 20, 21 e 22 settembre al Teatro Troisi di Fuorigrotta.

L’evento, ideato da me, Stefania Zambrano, nasce con l’obiettivo di rivendicare i diritti negati alla nostra comunità LGBTQIA+.

Le battaglie da combattere sono ancora tante, soprattutto in un momento storico in cui un governo di estrema destra cerca di cancellare i pochi diritti di uguaglianza conquistati con fatica. Sembra quasi di essere tornati nel Medioevo.

Mi addolora vedere come anche paesi come l’Inghilterra e l’America, che un tempo erano avanti anni luce rispetto all’Italia in termini di apertura mentale, stiano facendo passi indietro.

Le notizie di donne trans uccise mi sconvolgono, e la mia rabbia e preoccupazione sono rivolte soprattutto alle nuove generazioni: cosa dovranno affrontare?

Ricordo come fosse ieri il primo anno di Miss Trans Europa: era il 2012. Seduta a tavola, scrivevo il progetto. All’epoca al governo c’era Silvio Berlusconi. Da lì è iniziato un lungo viaggio fatto di lotte e conquiste, piccole ma importanti.

Oggi, purtroppo, sembra che tutto ciò stia per essere cancellato.

In un paese che dovrebbe essere democratico, avvertiamo sempre di più l’ombra della repressione.

Ma noi non ci arrendiamo!

Insieme a Luigi Papacciuoli, mio compagno d’avventura da 13 anni, e con Fabio Cappelli e Marika De Martino, che da tempo ci affiancano con impegno e amore per la causa, continueremo a lottare.

La nostra squadra è una vera famiglia, stanca ma determinata. E nessuno potrà fermarci.

Vi aspettiamo al Miss Trans Europa 2025: 20/21/22 settembre, Teatro Troisi di Fuorigrotta. Non mancate!