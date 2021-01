Nella partita di sabato contro l'Hoffenheim, l'Allianz Arena brillerà dei colori arcobaleno, gli interni dello stadio saranno rivisti di conseguenza e Manuel Neuer, portiere e capitano della squadra, indosserà una fascia da capitano con i colori che rappresentano la diversità.

Così il presidente Herbert Hainer ha commentato l'iniziativa: "L'FC Bayern ha alle spalle non solo una lunga tradizione sportiva di successo: il club è noto anche per una visione del mondo tollerante e liberale sin dalla sua fondazione, ben 121 anni fa. In occasione del Giorno della Memoria di quest'anno, vorremmo commemorare il nostro ex presidente Angelo Knorr, che è stato arrestato per la sua omosessualità. Come predecessore di Kurt Landauer, ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo del nostro club. Gli siamo grati fino ad oggi. Difendiamo i valori liberali della nostra società. Per noi è importante creare consapevolezza e aiutare ad abbattere i pregiudizi. Ecco perché il Bayern dice molto chiaramente: Mia san bunt! (Siamo cambiati)".

Kurt Landauer (1884-1961) ha ricoperto la carica di Presidente del club Bayern Monaco dal 1913 al 1951 e a oggi rimane il Presidente con il più lungo mandato. Essendo ebreo, il 10 novembre del 1938 fu arrestato dai nazisti e deportato al campo di concentramento a KZ DACHAU. In quell’inferno trascorrerà 33 giorni. Landauer fu liberato per la sua partecipazione come soldato nella Prima Guerra Mondiale e decise di lasciare la Germania nazista per la Svizzera. Solo uno dei suoi familiari si salvò dall’olocausto nazista.

Angelo Knorr (1882-1932) fu il quarto Presidente del Club dal 1907 al 1913 e lo rese internazionale grazie all’ingaggio di giocatori stranieri come il portiere austriaco Karl Pekarna (Stagione 1910/11) e l’allenatore inglese Charles Griffith(Stagione 1911/12). Knorr viaggiò spesso in Italia, dove l’omosessualità non era un reato dal 1889. Purtroppo l’8 settembre del 1913 le autorità arrestarono un giovane omosessuale che sotto la pressione e le minacce della polizia si fece scappare il nome di Knorr che fu tratto in arresto nella sua seconda casa di Starnberg alla fine del mese di settembre dello stesso anno. Rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di 100mila Reichsmarks, si sposterà in Germania fino a trasferirsi definitivamente a Wolfen, dove nel 1917 prenderà moglie su suggerimento di un suo caro amico. Morirà a soli 50 anni a causa di un ictus.

Questa la dichiarazione del CEO del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge: "In qualità di club cosmopolita, l'FC Bayern è sinonimo di tolleranza e diversità. L'omofobia, l'odio e l'esclusione di qualsiasi tipo non dovrebbero avere un ruolo in questo mondo. In occasione del Giorno della Memoria 2021, la famiglia del calcio vuole sottolineare ancora una volta che la tolleranza in ogni forma deve essere una cosa scontata nella nostra società. Siamo tutti sfidati a vivere con questo atteggiamento: sul campo di calcio, sugli spalti e nella nostra vita di tutti i giorni. Sappiamo che i nostri tifosi condividono questo mondo vista - e questo ci rende orgogliosi. L'ho detto molte volte e vorrei ripeterlo: Mia san bunt!"