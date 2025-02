Venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 15:00, si è tenuta la premiazione "I Volti Celebri" attraverso l’Arte del Ritratto, presso l’Aula David Sassoli di Palazzo Valentini, in Via IV Novembre 119/a, Roma. Questa iniziativa, promossa da Antonio Giammusso, Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, è stata curata dall’Associazione Artglobal, sotto la direzione di Angiolina Marchese e Rosanna Vetturini. L'evento ha messo in luce l'importanza del ritratto come forma d'arte capace di rivelare l'essenza dei protagonisti contemporanei, moderato con grazia da Barbara Castellani.

Durante la cerimonia, sono stati riconosciuti i meriti di personalità che si sono distinte in vari ambiti, dai media all'arte, dalla cultura alla moda. Tra i saluti istituzionali, sono intervenuti l’On. Antonio Giammusso e l’On. Fabrizio Santori. Inoltre, hanno preso la parola Maria Rita Parsi, Psicologa e psicoterapeuta, Massimiliano Ferragina, Artista e Docente, Anna De Core, Esperta e Critico d’Arte, e Rosanna Della Valle, Artista e Docente d’Arte.

Tra gli ospiti d’onore erano presenti: Maria Antonia Spartà, Vice Questore della P.S., Antonio Caramia, Consulente tecnico di opere d’arte, Lauricella, Gioielliere, Gabriella Romeo, Italian Stylist, Ilian Rachov, Artista, Alessio Viscontini, Luxury Hair Stylist, Mauro Massimiliano Calandra, Raiteche, Virginia Barrett, Attrice, Sabrina Morelli, Scrittrice, e Mariella Sapienza, Artista, Attrice, influencer sostenibile e opinionista di BellaMa. Glenda Moretti, fotomodella, influencer e manager, ha svolto il ruolo di madrina della serata, guidando il pubblico attraverso un viaggio di arte, emozione e prestigio.

Le voci di Sara Pastore, Soprano, Caterina Novak, Mezzosoprano e Valentina Carati hanno regalato momenti indimenticabili di canto e magia. L'evento ha avuto un significativo impatto sociale e culturale, ponendo l'accento sulla bellezza della comunicazione tramite l'arte figurativa e sull'importanza del ritratto come strumento di narrazione di storie personali e collettive.

Gli artisti selezionati dalla giuria comprendono: ALESSIA ZOLFO, ALESSIO IERARDI MYSELFS, ANNA MARIA LOPES, ANNA RITA MATTEI, ANNAMARIA IANNACE, ANTONELLA GODI, ANTONIO BALBI, ARMIDA PELLEGRI, BERNARDETTA OLLA, CLAUDIA MANCINOTTI, ELISABETTA CASTELLO, EMANUELA DI MARE, FERNANDO D’OSPINA, FIORELLA PALUMBO, FRANCO GARUTI, GIANFRANCO VOLPI, GIANNI LOCCI, GIOVANNA MORANO, JOSE’ VEIGA FREIRE, LEO NAPOLETANO, LIDIA ZUCCARO, LINA MARIOLU, LORELLA LAURICELLA, LUISA SPANU, MARIA ANNA LUCA’, MARIA GIOVANNA TURUDDA, MILENA STRADIOTTO, ORLANDO TOCCO, RITA CASTELLANO, ROXETTE PA, SALVO ARDIZZONE, TINA NICOLO’, VITTORIA LONETTI.

I premiati, in ordine di classifica, sono stati: 1° ANTONELLA GODI con l'opera ALAIN DELON, 2° FRANCO GARUTI con l'opera VASCO ROSSI, 3° SALVO ARDIZZONE con l'opera in pop-art MARYLIN MONROE, e 3° EX AEQUO ELISABETTA CASTELLO con l'opera ELEONORA DUSE.