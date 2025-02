Nel mondo dell’arte, ci sono talenti che trasformano le emozioni in esperienze uniche. È il caso di Paint Your Event, il progetto di Nicole Montelli che porta la pittura dal vivo nei matrimoni e negli eventi speciali. Abbiamo avuto il piacere di intervistare l’artista per scoprire come nasce questa affascinante iniziativa e quale sia il valore di un’opera creata sul momento, davanti agli occhi degli ospiti.



Luca Moretti: Nicole, da dove nasce l’idea di Paint Your Event?

Nicole Montelli: L’idea è nata dal desiderio di unire due passioni: l’arte e le emozioni autentiche che si vivono durante eventi speciali. Dipingere dal vivo mi permette di catturare l’atmosfera di un momento irripetibile, trasformandolo in un ricordo tangibile che durerà per sempre.



L.M.: Cosa rende unico il tuo servizio rispetto a una fotografia o a un video?

N.M.: Una fotografia ferma l’istante in modo fedele, mentre un dipinto interpreta l’essenza di quel momento, aggiungendo un tocco artistico e personale. La pittura dal vivo è anche un’esperienza: gli ospiti vedono l’opera prendere vita sotto i loro occhi, rendendo l’evento ancora più speciale.



L.M.: Qual è la reazione delle persone quando vedono il quadro completato?

N.M.: È sempre un momento magico! C’è stupore, emozione, a volte anche commozione. Gli sposi o i festeggiati si riconoscono nel dipinto, ma con una luce nuova, quasi sognante. Per me è la conferma che sto regalando loro qualcosa di davvero significativo.



L.M.: Hai un aneddoto particolare che vuoi condividere?

N.M.: Ricordo un matrimonio in cui, mentre dipingevo, una bambina si è avvicinata e ha iniziato a osservare ogni pennellata con occhi incantati. Alla fine, mi ha detto: "Voglio diventare una pittrice come te!" È stato uno di quei momenti che danno senso a tutto il lavoro e alla passione che metto in Paint Your Event.



L.M.: Quali sono i tuoi progetti futuri per questo servizio?

N.M.: Vorrei portare Paint Your Event a un pubblico sempre più ampio, magari collaborando con wedding planner e organizzatori di eventi. E mi piacerebbe sperimentare nuove tecniche per rendere ogni dipinto ancora più unico e coinvolgente.



L.M.: E se qualcuno volesse contattarti per questo servizio?

N.M.: Potrebbe scrivermi all'indirizzo email: [email protected] oppure sul mio sito www.nicolemontelli.it



L.M.: Grazie per aver condiviso con noi la tua esperienza e in bocca al lupo per il futuro!

N.M.: Viva il lupo, sempre! Grazie a voi!



Le belle idee hanno il potere di trasformare i momenti più semplici in esperienze straordinarie. L’arte, con la sua capacità di emozionare e sorprendere, ci invita a guardare il mondo con occhi nuovi, rendendo ogni evento, ogni ricordo, ancora più speciale.



Redazione Pitturiamo

Luca Moretti