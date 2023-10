La prima giornata del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP sul circuito di Mandalika ha premiato l'Aprilia di Aleix Espargaro che ha stabilito il nuovo record sul giro con il tempo di 1:30.474, che per 154 millesimi ha fatto meglio dell'altra moto della scuderia di Noale, guidata da Maverick Viñales.

Sugli allori anche, Marco Bezzecchi (con la Ducati del team MooneyVR46), che ha ottenuto il terzo tempo a poco meno di 3 decimi dopo solo cinque giorni dall'intervento alla clavicola a cui si è sottoposto a causa dell'infortunio riportato in una caduta in allenamento avvenuta sabato scorso.

Invece, è stata una giornataccia per il leader della classifica mondiale, Francesco Bagnaia (Ducati), che nella prequalifica ha commesso un errore nel corso del suo ultimo giro lanciato che avrebbe potuto portarlo in top ten e ha fatto registrare soltanto il 16° tempo a 4 decimi da Quartararo, il pilota con l'ultimo tempo buono per entrare in Q2.

"Sono arrivato stamane e ho affrontato un autentico tour de force", ha detto Bezzecchi a fine giornata. "Sinceramente pensavo di stare peggio, certo soffro un po' in staccata, specie alle curve 15 e 16 dove bisogna usare molto le braccia, ma tutto sommato sto abbastanza bene. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato per rimettermi in sesto. Per me era importante essere qui e dare il meglio".Per Aleix Espargaro: "Oggi è stato davvero spettacolare guidare questa moto. Anche se il circuito è molto severo dal punto di vista fisico, anche per colpa delle alte temperature, mi sono sentito bene e potevo procedere fluido senza faticare. Molto bene il tempo che ho realizzato, ma soprattutto il feeling che ho provato nel secondo run con la gomma usata. Un aspetto molto importante. Mi sono divertito, poi ho anche esagerato a spingere e sono caduto. Vediamo domani se saprò confermarmi".

Sabato le MotoGP saranno di nuovo in pista alle 4:10 del mattino.