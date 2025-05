Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nelle radio italiane dal 2 maggio prodotto da Simone Aiello per Divina Music

Un amore che si consuma mentre si tenta disperatamente di trattenerlo tra le dita. "Facciamoci", il nuovo singolo di Damade, racconta proprio questo: il momento in cui due persone si allontanano, ma una delle due non è ancora pronta a lasciar andare del tutto. Il brano è prodotto da Simone Aiello, già al fianco di nomi come Ed Sheeran, Irama e Michael Bublé e pubblicato da Divina Music.

Scritto dallo stesso Damade insieme a Carlo Bonnici, Alessandro Russo e lo stesso Aiello, "Facciamoci" è una ballata pop che si muove tra malinconia e desiderio, tra bisogno e resa. Il protagonista si aggrappa agli ultimi scampoli di una relazione che lo ha segnato profondamente. Lo fa cercando distrazioni inutili, perdendosi in birre svuotate e scroll compulsivi sui social, ma il pensiero torna sempre a lei, all’ex, all’unica con cui vorrebbe passare ancora un’ultima sera.

Damade racconta tutto con uno stile diretto, spontaneo e viscerale. Le immagini sono quelle della vita reale: una notte sul divano, una playlist condivisa, un messaggio lasciato senza risposta. Il cuore del brano è proprio quel bisogno disperato di un’ultima occasione, come se bastasse una sola sera per colmare il vuoto che l’altro sta lasciando.

La produzione accompagna il testo con un sound attuale, costruito su beat moderni e arrangiamenti caldi. Il ritornello è pensato per rimanere impresso, con la sua melodia avvolgente e il suo richiamo emotivo forte, che tocca chiunque abbia vissuto una relazione al limite, quando tutto sembra finito ma dentro qualcosa ancora brucia.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/5hq5gYWoUefBjHXvmkI9qQ?si=aPiuetSST5mSHpwM9Y861Q

Damade, classe 2002, è un artista che ha fatto della verità la sua cifra stilistica. Originario di Vigevano, ha iniziato con la voce bianca nel coro cittadino, poi il pianoforte, la chitarra e la scrittura, che oggi è il suo strumento più potente. Cresciuto con la musica come colonna sonora emotiva, ha scelto di non mascherarsi mai: ciò che scrive è ciò che è. Nessun filtro, nessuna posa. Solo onestà.

Con "Facciamoci", Damade si conferma una voce autentica e promettente del nuovo pop italiano. Un artista che non ha paura di mostrarsi fragile e che riesce, con pochi versi e tanta verità, a fotografare l’intimità di chi ama troppo, anche quando dovrebbe lasciar andare.



Instagram: https://www.instagram.com/sidicedamade/