Da decenni, il panorama artistico e culturale italiano è stato percepito come fortemente influenzato da un’impronta ideologica di sinistra. Questa realtà, consolidatasi nella seconda metà del Novecento, ha creato una sorta di terreno favorevole per chi aderiva a determinati orientamenti politici e culturali, mentre ha reso più difficile l’emersione di voci fuori dal coro.

La recente discussione televisiva a Quarta Repubblica, programma di politica e attualità di Nicola Porro, ha riportato alla luce un interrogativo mai sopito: esiste una vera e propria censura nei confronti degli artisti e degli intellettuali di destra? Oppure si tratta di un’inerzia culturale, un meccanismo autoreferenziale che si autoalimenta e si rafforza nel tempo?

Il sistema culturale italiano ha avuto, e ha tuttora, dinamiche di accesso spesso condizionate da legami ideologici. Per molti anni, militare nel pensiero progressista ha rappresentato una sorta di lasciapassare per case editrici, palinsesti televisivi e riconoscimenti artistici. Chi si discostava da questa impostazione, se non direttamente escluso, poteva subire una marginalizzazione tacita, difficilmente quantificabile ma evidente nei percorsi professionali.

Un recente esempio di questa dinamica si è manifestato proprio durante la puntata di ieri sera di Quarta Repubblica, in cui Marcello Veneziani è stato sollecitato, con insistenza, a fornire un elenco di grandi artisti e intellettuali di destra che sarebbero stati silenziati. Il tono dell’incalzante richiesta non era neutro, ma piuttosto pervaso da quell’atteggiamento di superiorità culturale tipico di certa sinistra, che si considera più colta e più elevata, al punto da screditare e mettere al bando chiunque non condivida la propria impostazione ideologica.

Con l’attuale governo di destra, c’è chi auspica una nuova fase, una maggiore apertura e un riequilibrio che permetta la valorizzazione di intellettuali e artisti precedentemente meno considerati. Tuttavia, il mutamento culturale è un processo lungo, ben più complesso di una semplice alternanza politica. Le istituzioni accademiche, i circuiti editoriali e gli ambienti artistici hanno radici profonde e difficilmente possono trasformarsi in pochi anni.

Se la destra intende davvero affermare un pluralismo culturale, non basterà sperare in un naturale cambio generazionale. Sarà necessario investire nella costruzione di spazi alternativi, di istituzioni che diano voce a nuovi interlocutori e a una narrazione meno monolitica. Il rischio, altrimenti, è che si ripeta il medesimo errore dell’intellettualismo dominante: un’esclusione selettiva che finisce per impoverire il panorama culturale anziché arricchirlo.

Resta la domanda aperta: l’Italia riuscirà davvero a costruire un ambiente culturale più equo e inclusivo, dove il valore delle opere sia più importante della loro connotazione ideologica? Perché la cultura è più forte della politica, ma per essere davvero libera deve saper dare voce a tutti.