“Squali bianchi” è il nuovo singolo della cantautrice Elide Nicole, un brano che dà voce alle nostre battaglie silenziose. Sono le paranoie che ci tormentano, le paure che ci paralizzano, i limiti che ci imponiamo e il peso schiacciante del troppo pensare. Ma, proprio quando sembrano sopraffarci, una forza inaspettata, un'emozione, una persona ed una consapevolezza affiorano per limitare la loro presa, offrendo un respiro di libertà.

La canzone, scritta insieme a Daniel Riggione e prodotta da Alex D’Errico con la direzione artistica di Franco Iannizzi, è disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta The Lab Music Factory (distribuzione Altafonte/Sony).

Video: https://www.youtube.com/watch?v=bD1a3QXCNMk

Con questo videoclip -spiega l’artista- ho voluto dare corpo e volto a un tema che mi tocca profondamente: le paure che ci costruiamo, i limiti che spesso diventano gabbie invisibili. “Squali bianchi” per me non è solo un titolo, ma una metafora potente. Sono quelle paure silenziose che nuotano sotto la superficie, che ci tengono fermi, che ci condizionano più di quanto siamo disposti ad ammettere. Nel video, io stessa interpreto il ruolo dello “squalo bianco”, di quella parte di me che mi ha spesso frenata, messa alla prova, spinta a dubitare. Ho scelto di vestirmi completamente di bianco per rappresentare queste paure non come nemiche esterne, ma come parti di me: fragili, visibili, pronte a essere riconosciute. Il bianco, qui, non è pace, ma esposizione. È quel momento in cui la luce ti colpisce in pieno e non hai più dove nasconderti. Intorno a me, le figure vestite di nero sono i miei limiti, i pensieri che mi giudicano, le convinzioni che ho interiorizzato nel tempo. Non sono personaggi ostili, ma riflessi. In alcuni momenti mi guardano, in altri mi voltano le spalle, in altri ancora sembrano sfidarmi. I loro sguardi, i silenzi, i respiri sospesi: ogni gesto è pensato per raccontare ciò che spesso non riusciamo a dire con le parole. All’inizio del video, indosso una camicia larga, avvolta da una luce viola. È un’immagine che racconta la vulnerabilità di chi sta iniziando un percorso di consapevolezza. I movimenti sono chiusi, trattenuti. Il respiro è lento, quasi trattenuto, come quando hai paura di ascoltarti davvero. In quel momento, sto ancora osservando la mia paura da lontano. Poi qualcosa cambia. La musica cresce, e con essa cresce anche la mia voglia di aprirmi. Inizio a parlare a cuore aperto, guardo dritto negli occhi chi mi sta intorno, racconto le mie fragilità, e nel farlo mi sento più leggera. I gesti si fanno più ampi, le mani si aprono, la voce vibra in modo più deciso. È il momento della liberazione, in cui riconoscere i miei limiti non è più un atto di debolezza, ma un atto di forza. Verso la fine, con un corpo finalmente libero e aperto, mi muovo nello spazio bianco. Sono sola, ma non più prigioniera. Non ho bisogno di nascondermi, perché raccontare ciò che mi spaventa mi ha reso più vera. La musica e le immagini si fondono, si esaltano a vicenda: ogni respiro, ogni sguardo, ogni silenzio contribuisce a dare voce a quella trasformazione.

Biografia

Un Percorso Artistico tra Passione e Collaborazioni d'Eccellenza. Elide Nicole è una giovane artista la cui voce e visione hanno plasmato un percorso musicale ricco e in continua evoluzione. Dalle prime esperienze che hanno acceso la sua passione, Elide Nicole ha intrapreso un cammino discografico solido e ambizioso, supportata da un team dedicato e da collaborazioni di prestigio. La sua carriera ha preso slancio grazie al supporto di LAB MUSIC FACTORY, l'etichetta che ha creduto nel suo talento, portando alla pubblicazione di svariati brani. Questi lavori iniziali sono stati distribuiti da Virgin Music Group, consolidando la sua presenza nel panorama musicale. Elide non è solo un'interprete, ma un'artista che si è saputa distinguere anche sul palco. La sua partecipazione al prestigioso contest nazionale SUMMER DAY MUSIC FEST, che l'ha vista arrivare fino al palco del Galà Finale, testimonia la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico dal vivo. Il suo sound è il risultato di un'attenta ricerca e di preziose sinergie artistiche. L’artista ha avuto il privilegio di collaborare con figure di spicco del settore: Daniel Riggione, autore e compositore di grande sensibilità, ha contribuito a dare forma ai suoi testi e melodie. L'arrangiamento dei suoi brani ha visto la mano esperta di Fabio Verardo, mentre il suo ultimo singolo “Squali bianchi” ha preso vita grazie alla maestria di Alex D'Errico, che ne ha curato l'arrangiamento. Con un bagaglio di esperienze significative e un futuro promettente, Elide Nicole continua a esplorare nuove sonorità e a raccontare storie attraverso la sua musica, confermandosi come una delle voci più interessanti e autentiche della scena contemporanea.

