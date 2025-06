Con Come il cibo alla vita, l’artista milanese continua il suo raffinato percorso di fusione tra musica e poesia, dando voce al “Sonetto 75” di Shakespeare.

Anna Jencek torna ad affascinare il pubblico con una nuova uscita musicale che unisce letteratura e melodia: Come il cibo alla vita, brano tratto dal suo progetto Jencek canta Shakespeare, dove la cantante, attrice e compositrice milanese reinterpreta i sonetti del Bardo inglese.

Il brano, disponibile in radio dal 30 maggio 2025 e pubblicato da Moletto Music, è una rilettura poetico-musicale del “Sonetto 75” di William Shakespeare. I versi, tradotti da Sara Virgillito e Giuseppe Ungaretti, trovano nuova linfa nella voce di Jencek, che riesce a mantenere intatto il lirismo dell’originale pur rendendolo accessibile e vibrante nella forma musicale.

Non è la prima volta che Anna Jencek si confronta con il repertorio shakespeariano: il brano era già stato inserito in una sua precedente esperienza teatrale, Re Lear di Luigi Chiarelli, dove interpretava Cordelia. In quell’occasione, la canzone assumeva il valore di una dedica d’amore al padre, un tema che ritorna nell’epilogo del CD con Canzone del padre e della figlia.

Come il cibo alla vita si distingue per una composizione essenziale e luminosa, che segue la corrente del sentimento senza forzature o virtuosismi. La sensibilità artistica di Jencek si allontana dall’ermetismo di Ungaretti e si avvicina alla fluidità interpretativa di Virgillito, in un equilibrio tra fedeltà e modernità.

La carriera di Anna Jencek è costellata di esperienze multidisciplinari: pianista, cantante, attrice, danzatrice e insegnante di yoga, ha collaborato con artisti di fama come Herbert Pagani e ha inciso numerosi dischi di brani propri. Il suo lavoro è sempre stato improntato all’incontro tra musica e poesia, come dimostra anche la recente pubblicazione Saffosonie, dedicata ai versi di Saffo.

Con Come il cibo alla vita, Jencek offre un frammento di bellezza senza tempo, confermandosi voce autorevole e originale nel panorama della musica d’autore e della poesia in musica.