Oggi abbiamo il piacere di conversare con Valentina Cortese, una rinomata event planner e designer, nota per la sua capacità di trasformare ogni evento in un'esperienza unica e indimenticabile. Valentina ci racconterà della missione e del fattore distintivo della sua impresa nel settore degli eventi e matrimoni, condividerà con noi i suoi progetti futuri, le motivazioni dietro la partecipazione a un evento esclusivo e il suo personale legame con la musica, in occasione del Festival di Sanremo. Un'intervista ricca di ispirazione, sogni e, soprattutto, di grande passione per il mondo degli eventi.



“Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

Sono Valentina Cortese event planner & design, mi occupo di organizzazione di eventi e matrimoni e gestisco anche il progetto creativo e di allestimenti floreali insieme al mio team. Penso che distinguersi significhi dare qualcosa in più rispetto alla richiesta del cliente, con cui riesco ad entrare in empatia e capire cosa vuole per il suo evento, che sia un matrimonio, sicuramente più emotivo ed emozionale, oppure un evento aziendale.



“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

Ho tanti progetti e sono tutti in divenire. Non mi piace fermarmi ed è questo il segreto del mio essere sempre in prima linea e pronta ad ogni esperienza. Ad oggi, i progetti più recenti, sono l’apertura di una seconda sede, dove il mio team lavora in modo operativo nel settore floreale che stiamo sempre di più sviluppando. Inoltre sto lavorando a eventi legati al mondo dello spettacolo.



"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Senz’altro un’esperienza meravigliosa e ho voluto partecipare per legare la mia professionalità in questo settore, creare sinergie e collaborazioni. Sono sempre stata molto ambiziosa, ma sono dell’idea che c'è sempre qualcosa di meraviglioso che ci aspetta dietro l’angolo!



"In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?"

Ascolto molta musica sia mentre lavoro che durante il tempo libero. mi aiuta moltissimo e mi piace stare al passo seguendo artisti di nuove generazioni. Ma sono molto legata anche alla musica anni 90/2000, come Laura Pausini ed Eros Ramazzotti. Ad oggi adoro Irama, Emma, Angelina Mango e credo che quest’ultima possa vincere!