È stata la pioggia che ha iniziato a scendere in maniera decisa tra il settimo e l'ottavo giro a determinare il risultato del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

A sfruttare al meglio la situazione, grazie alle sue note capacità di guida sul bagnato, è stato Marc Marquez, protagonista di un recupero fulminante. Il pilota del team Gresini ha approfittato del momento in cui l'asfalto di Misano è diventato improvvisamente scivoloso per le gomme da asciutto, mettendo a segno una serie di sorpassi decisivi, tanto che in pochissimi giri, è passato dal quinto al primo posto.

Chi invece ha pagato il prezzo più alto è stato Jorge Martin (Pramac). Al termine del settimo giro, il pilota spagnolo, in quel momento secondo, è rientrato ai box per montare pneumatici rain, ignorando la scelta di Francesco Bagnaia (Ducati), che guidava la corsa e che aveva deciso di restare in pista con gomme slick. Una decisione fatale per Martin, che, poco dopo, ha finito per dover rientrare nuovamente ai box e concludere la gara in una deludente quindicesima posizione.

Al sesto giro, Bagnaia e Martin sembravano destinati a duellare fino alla bandiera a scacchi, separati da pochi decimi, ma l'arrivo della pioggia ha cambiato tutto. Tra i big, solo Martin ha optato per il cambio gomme, pagando a caro prezzo la sua scelta.

In ogni caso, la gara ha continuato a essere aperta fin quasi agli ultimi giri. Bagnaia è riuscito a mantenersi vicino a Marquez per oltre due terzi della corsa, ma nel finale l'otto volte campione del mondo ha mostrato tutta la sua esperienza, allungando fino a oltre tre secondi sul rivale al traguardo, anche perché in ottica mondiale per il pilota piemontese il secondo posto era un risultato più che soddisfacente visto il disastro combinato da Martin ed era assolutamente inutile rischiare.

Il terzo gradino del podio è andato a Enea Bastianini (Ducati), che, dopo quanto accaduto all'ottavo giro, ha progressivamente consolidato la sua posizione. Nella fase centrale della gara si è avvicinato a Bagnaia, ma al ventesimo giro anche lui ha deciso di amministrare la sua gara, garantendosi un tranquillo terzo posto.

Brad Binder (Red Bull KTM) ha chiuso in quarta posizione, seguito da Marco Bezzecchi (VR46 Racing), Alex Marquez (Gresini Racing) e Fabio Quartararo (Yamaha), con gli ultimi tre che hanno tagliato il traguardo raccolti in meno di un secondo.

Tra i protagonisti delle prime fasi della corsa, Franco Morbidelli (Pramac) e Pedro Acosta (KTM GASGAS) che si sono trovati coinvolti in un contatto al secondo giro mentre lottavano per il terzo posto. Alla curva 4, Acosta ha tentato un sorpasso all'interno, ma Morbidelli ha chiuso la porta colpendo la RC16 dello spagnolo, provocando la perdita di un'aletta. Acosta è poi caduto al quarto giro, con Morbidelli che ha fatto altrettanto tre giri più tardi.

Con questo risultato, Jorge Martin (312 punti), nella classifica del mondiale, vede il suo vantaggio su Bagnaia ridursi a soli 7 punti, mentre Marc Marquez consolida la sua terza posizione (259 punti) grazie al secondo successo consecutivo dopo la vittoria ad Aragon. Bastaini è quarto con 250 punti.

Le MotoGP torneranno di nuovo in pista tra due settimane per il 14° appuntamento della stagione 2024 sempre a Misano dove, stavolta, si gareggerà per il Gran Premio dell'Emilia-Romagna.