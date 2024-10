Israele afferma che il capo di Hamas, Yahya Sinwar, è stato ucciso mercoledì in uno scontro a fuoco avvenuto a Rafah insieme ad altri due miliziani di Hamas, secondo quanto annunciato congiuntamente dalle Forze di occupazione israeliane e dallo Shin Bet.

I militari israeliani si sono resi conto che una delle tre persone uccise avrebbe potuto essere Sinwar solo quando hanno ispezionato la scena dello scontro a fuoco giovedì mattina. La conferma che il corpo fosse effettivamente di Sinwar è avvenuta tramite il test del DNA. Non c'è stata al momento alcuna conferma ufficiale da parte di Hamas.

A conferma della stupidità che caratterizza la sua amministrazione, a stretto giro il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Questa mattina presto, le autorità israeliane hanno informato il mio team di sicurezza nazionale che una missione da loro condotta a Gaza ha probabilmente ucciso il leader di Hamas Yahya Sinwar. I test del DNA hanno ora confermato che Sinwar è morto. Questa è una buona giornata per Israele, per gli Stati Uniti e per il mondo. Come leader del gruppo terroristico Hamas, Sinwar è stato responsabile della morte di migliaia di israeliani, palestinesi, americani e cittadini di oltre 30 paesi. È stato la mente dietro i massacri, gli stupri e i rapimenti del 7 ottobre. È stato su suo ordine che i terroristi di Hamas hanno invaso Israele per uccidere e massacrare intenzionalmente - e con indicibile ferocia - civili, un sopravvissuto all'Olocausto, bambini di fronte ai genitori e genitori di fronte ai figli. Oltre 1.200 persone furono uccise quel giorno, il giorno più mortale per gli ebrei dall'Olocausto, tra cui 46 americani. Più di 250 furono presi in ostaggio, con 101 ancora dispersi. Quel numero include sette americani, quattro dei quali si ritiene siano ancora vivi e tenuti prigionieri dai terroristi di Hamas. Sinwar è l'uomo maggiormente responsabile di tutto questo, e di molto di ciò che è seguito. Poco dopo i massacri del 7 ottobre, ho incaricato il personale delle operazioni speciali e i nostri professionisti dell'intelligence di lavorare fianco a fianco con le controparti israeliane per aiutarli a localizzare e rintracciare Sinwar e gli altri leader di Hamas nascosti a Gaza. Con l'aiuto della nostra intelligence, l'IDF ha inseguito senza sosta i leader di Hamas, stanandoli dai loro nascondigli e costringendoli a darsi alla fuga. Raramente si è verificata una campagna militare come questa, con i leader di Hamas che vivono e si muovono attraverso centinaia di miglia di tunnel, organizzati in più piani sottoterra, determinati a proteggere se stessi senza preoccuparsi delle sofferenze dei civili in superficie. Oggi, tuttavia, dimostra ancora una volta che nessun terrorista al mondo può sfuggire alla giustizia, non importa quanto tempo ci voglia.Per i miei amici israeliani, questo è senza dubbio un giorno di sollievo e di ricordi, simile alle scene viste in tutti gli Stati Uniti dopo che il presidente Obama ordinò il raid per uccidere Osama Bin Laden nel 2011.Israele ha avuto tutto il diritto di eliminare la leadership e la struttura militare di Hamas. Hamas non è più in grado di portare a termine un altro 7 ottobre.Parlerò presto con il Primo Ministro Netanyahu e con altri leader israeliani per congratularmi con loro, per discutere la strada per riportare gli ostaggi dalle loro famiglie e per porre fine una volta per tutte a questa guerra, che ha causato così tanta devastazione a persone innocenti. Ora c'è l'opportunità per un "giorno dopo" a Gaza senza Hamas al potere, e per un accordo politico che fornisca un futuro migliore sia agli israeliani che ai palestinesi. Yahya Sinwar era un ostacolo insormontabile al raggiungimento di tutti quegli obiettivi. Quell'ostacolo non esiste più. Ma molto lavoro resta davanti a noi".

A questo punto qualcuno dovrebbe chiedere a Biden che cosa aspetti ad assassinare Netanyahu - e perché non lo abbia ancora etichettato come terrorista - visto che finora ha ucciso non 1.200 persone, ma oltre 42mila (senza contare i dispersi), di cui quasi 17mila bambini, ferendone il doppio... e non ha neppure intenzione di fermarsi. E inoltre il presidente degli Stati Uniti dovrebbe porsi delle domande sulla sua complicità, visto che è stato lui a fornire le armi a Netanyahu per consentirgli il genocidio di cui si è reso responsabile. Ci sono molte altre considerazioni conseguenti alle bestialità dette da Biden, ma è meglio non farle per evitare di passare direttamente agli insulti.

In ogni caso, prima o poi, qualcuno gli farà forse comprendere che uccidere l'ennesimo leader di Hamas non spezzerà la resistenza palestinese contro l'occupazione israeliana, come ha ben spiegato Daniel Levy, ex negoziatore di pace israeliano e attualmente a capo del programma Medio Oriente e Nord Africa dell'European Council on Foreign Relations, in una intervista a Al Jazeera:

"C'è un'ossessione israelo-occidentale finalizzata a rimuovere il leader, a tagliare la testa del serpente... la questione palestinese viene affrontata come se la resistenza si basasse sulla figura ipnotica di Sinwar o di qualsiasi altro leader assassinato in passato", ha detto Levy. "La resistenza è una conseguenza delle condizioni oppressive e della negazione dei diritti in cui sono tenute le persone: una mentalità coloniale non può comprenderlo. Ma le persone che vivono in quelle condizioni lo capiscono. La posizione di capo di un movimento di resistenza armata contro un'occupazione come questa è una posizione in cui la definizione del suo compito è martirio".

Pertanto, uccidendo Sinwar, gli israeliani hanno creato un nuovo martire, un ulteriore esempio da seguire per continuare, con maggiore determinazione, la lotta contro l'occupante, rappresentato dallo Stato ebraico.