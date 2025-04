L'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, durante il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin, ha rilasciato queste affermazioni in relazione a quanto sta avvenendo a Gaza e nei Territori Occupati:

"La nostra ferma posizione è che non ci sarà pace senza uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale. Cercheremo di avvicinare le nostre posizioni per raggiungere un accordo che ponga fine alle sofferenze del popolo palestinese. Come mediatori, cerchiamo di avvicinare i punti di vista per raggiungere un accordo che ponga fine alle sofferenze del popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania. La nostra posizione è ferma e chiara. La tragica situazione a cui stiamo assistendo a Gaza e le uccisioni quotidiane devono cessare. Avevamo raggiunto un accordo diversi mesi fa, ma purtroppo Israele non vi ha aderito".

Intanto, per costringere Hamas ad un accordo sul cessate il fuoco che possa esser ritenuto conveniente allo Stato ebraico, pertanto dove si arrivi al rilascio dei prigionieri israeliani ma non alla fine del conflitto in modo da continuare il genocidio del popolo palestinese, le IDF continuano ad impedire l'accesso di cibo e acqua nella Striscia e a bombardare a tappeto anche gli accampamenti dei rifugiati: 27 finmora i numero dei palestinesi assassinati nelle ultim,e 24 ore dalla canaglie del morale esercito israeliano.

Così, solo a Gaza, è arrivato a 51.065 il numero dei morti, di cui 4.152 uccisi dal cessate il fuoco del 18 gennaio scorso. Questi numeri non includono dispersi e feriti, con quest'ultimi che ormai sono quasi 120mila.



Questa è una testimonianza da Gaza pubblicata in questi giorni da Amnesty International:

"Il 21 marzo segna l’inizio della primavera e, in Palestina, è la Festa della mamma: dovrebbe essere un giorno di celebrazione e di speranza ma per noi adesso sperare è difficile.Mio figlio, di 12 anni, mi ha chiesto scusa per non aver potuto farmi un regalo. L’ho abbracciato e gli ho detto che la nostra sopravvivenza, per il momento, è il regalo più prezioso che Dio mi ha dato. Non voglio altro.Vivo a Beit Lahia. Stiamo ancora spazzando via le macerie, cercando di riparare i danni alla nostra abitazione, a renderla vivibile ed è passato oltre un mese dal nostro rientro nel nord della Striscia di Gaza.Ogni cosa, qui, è una lotta: essere madre durante il genocidio vuol dire combattere ogni minuto, ogni secondo per mantenere la tua famiglia in vita senza niente a disposizione. Recuperare acqua pulita è una lotta, rimediare cibo è una lotta, trovare frutta o verdura fresche è un sogno. Ma sono una madre fortunata, perché i miei figli sono ancora vivi.Li guardo e mi sento in colpa perché gli è stata negata l’infanzia, perché sono stati costretti a entrare nel mondo crudele dell’età adulta, della guerra: niente scuola, niente spazi per giocare, niente passeggiate quotidiane verso il mare. Sento le bombe e vorrei avvolgerli con tutto il mio corpo, vorrei che questo mio amore per loro, che è più grande dell’universo, potesse proteggerli, dare loro un riparo.Mezz’ora prima di interrompere il digiuno nel giorno della Festa della mamma, durante il mese sacro del Ramadan, abbiamo saputo che l’esercito israeliano aveva dato l’ordine di “evacuare” la nostra zona. Ma per andare dove? Siamo stanchi di venire sfollati, di caricarci una vita intera sulle spalle e fuggire ancora una volta, ricominciare tutto da capo. Stavamo cercando di ricostruire ciò che resta delle nostre vite e speravamo di farlo senza che le bombe ci piovessero continuamente addosso: chiedevamo troppo?Non hai alcuna scelta durante il genocidio. C’è solo da sfidare la morte a stare lontana dai tuoi bambini. Siamo già stati costretti a fuggire nove volte per fuggire da lei. Cerchiamo di prenderla in giro ma poi ci rendiamo conto che siamo senza difese.Non so se sopravviveremo a questa ondata di bombardamenti. Non so se il mondo ricorderà che una volta delle persone vivevano in un piccolo posto chiamato Gaza, che aveva la più bella costa del mondo; che qui c’erano persone che volevano vivere, che avevano tanti sogni, che desideravano crescere i loro figli in condizioni normali e che non hanno mai avuto la possibilità di farlo.Tutto ciò che so, se non ce la faremo, è che abbiamo fatto tutto il possibile e anche di più per proteggere i nostri figli". (Il nome della persona che ha reso questa testimonianza ad Amnesty International non viene pubblicato per tutelare la sua sicurezza)

Beit Lahia era famosa per le fragole e i fiori. Ora è una città di macerie, fumo e fetore di morte. Ma, vi prego, ricordatevi di noi per le nostre fragole e i nostri papaveri. Ricordate i nomi e i volti dei nostri bambini martiri, che non hanno mai avuto la possibilità di fare un regalo alla propria madre il giorno della Festa della mamma.