Formula 1 2019, in Austria sarà la Ferrari di Leclerc a partire dalla pole

Si può dire che la Ferrari abbia dominato le qualifiche del Gran Premio d'Austria, con Leclerc che si è confermato il migliore in pista anche nella Q3, conquistando la pole con il tempo di 1:03.003 davanti alla Mercedes di Hamilton, secondo con un ritardo di 2,5 decimi.

La Red Bull di Verstappen, sulla pista di casa, non è riuscita ad andare oltre il terzo posto a 4 decimi di distacco, affiancata in seconda fila dall'altra Mercedes di Bottas.

Dopo questi quattro, non sembra ci siano- seppur teoriche - possibilità di vittoria per gli altri, visto che Magnussen (Haas) ha ottenuto il quinto tempo con un distacco di 1 secondo da Leclerc! Ottima la prova di Norris che con la sua McLaren ha ottenuto il sesto tempo.

A seguire le due Alfa di Raikkonen e Giovinazzi, mentre in quinta fila troviamo Gasly con la seconda Red Bull, affiancato dalla Ferrari dello sfortunatissimo Vettel.

Il pilota tedesco della Ferrari è stato velocissimo in Q2, confermando l'ottimo momento della scuderia di Maranello, però, per un problema alla sua Power Unit, che ai box non sono riusciti a risolvere in tempo, non ha potuto effettuare neppure un giro nell'ultima sessione delle qualifiche, accontentandosi pertanto di partire dalla decima posizione, sebbene il suo ritmo sia molto vicino a quello del suo compagno di squadra.

Al di là di tutto però, oggi sul Red Bull Ring la Mercedes non era più una macchina imbattibile... tutt'altro!