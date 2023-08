Max Verstappen ha ottenuto la terza pole position consecutiva al Gran Premio d'Olanda con un'altra straordinaria prestazione durante la sessione di qualifiche sul circuito di Zandvoort, sfoderando un eccezionale ultimo giro con cui si è imposto davanti a Lando Norris e George Russell

Due le bandiere rosse in Q3 a causa dei fuori pista che hanno coinvolto prima la Williams di Logan Sargeant e successivamente la Ferrari di Charles Leclerc. Entrambi i piloti hanno danneggiato abbastanza gravemente le proprie vetture. Il paradosso è che i fuori pista si sono registrati nell'ultima sessione quando sulle vetture sono stati montati i pneumatici da asciutto, mentre in Q1 e Q2, a causa dell'abbondante pioggia caduta, i piloti hanno utilizzato gomme intermedie.

Il miglior tempo di Verstappen è stato 1:10'567 ed ha distanziato Norris addirittura di mezzo secondo.

Altro protagonista di giornata è stato Alex Albon, quarto con la Williams, davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso, alla Ferrari di Carlos Sainz e all'altra Red Bull di Sergio Perez, 1,3 secondi più lento di Verstappen.

Oscar Piastri che all'inizio della Q3 era anche finito in pole, domenica partirà dall'ottava casella della griglia davanti a Leclerc e Sargeant, che hanno vissuto la Q3 quasi da spettatori.

Hamilton, a causa del traffico che non gli ha permesso di portare le gomme in temperatura, si è dovuto accontentare del 13° posto non essendo riuscito a superare la Q2, posizionandosi dietro all'Aston Martin di Lance Stroll e all'Alpine di Pierre Gasly.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, è 14°, davanti a Nico Hulkenberg (Haas), il pilota più lento in Q2.

L'Alfa Romeo ha visto eliminate entrambe le vetture già nel primo round delle qualifiche, con Zhou Guanyu che prenderà il via dalla 16.a posizione, mentre il compagno di squadra Bottas è 19°.

Esteban Ocon, con l'altra Alpine, è 17° e al via sarà affiancato dalla Haas di Kevin Magnussen. Liam Lawson ha partecipato alla sua prima sessione di qualifiche, senza però andare oltre il 20° e ultimo posto. Il giovane neozelandese è stato gettato nella mischia come sostituto dell'infortunato Daniel Ricciardo, con solo un'ora di prove sul bagnato.

Domenica la gara prenderà il via alle 15:00 e, a meno di sorprese, la pioggia sarà protagonista.