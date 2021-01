L'emergenza Covid anche nel 2021 ha alla fine "battezzato" l'inizio della stagione di Formula1 con l'ufficialità del rinvio dei Gran Premi di Australia e Cina, rispettivamente, prima e terza gara del calendario, a causa delle regole imposte dai due Paesi relative alla quarantena per chi arriva dall'estero.

La stagione di F1, pertanto, inizierà con il GP del Bahrain che si svolgerà dal 26 al 28 marzo, mentre il Gran Premio d'Australia, originariamente previsto per il 19-21 marzo, si svolgerà dal 19 al 21 novembre.

Rispetto al calendario iniziale è stata aggiunta una gara che si disputerà a Imola dal 16 al 18 aprile, che diventa così il secondo appuntamento della stagione.

Mentre non è chiaro se e quando la Formula 1 potrà gareggiare in Cina, nel calendario è stata prevista una finestra per il 2 maggio, che però è ancora da riempire.

Il neo presidente della F1, Stefano Domenicali, ha comunque sottolineato che il numero di gare programmate per la stagione rimane invariato, per poi aggiungere:

"La pandemia non ha ancora permesso di tornare alla normalità, ma nel 2020 abbiamo dimostrato che possiamo correre in sicurezza e abbiamo l'esperienza e le soluzioni per portare a termine la nostra stagione".

Questo il calendario aggiornato della stagione 2021 di Formula 1:

28 marzo - Bahrain (Sakhir)

18 aprile - Italia (Imola*)

02 maggio - TBC

09 maggio - Spagna (Barcellona)

23 maggio - Monaco (Monaco)

06 giugno - Azerbaijan (Baku)

13 giugno - Canada (Montreal)

27 giugno - Francia (Le Castellet)

04 luglio - Austria (Spielberg)

18 luglio - Regno Unito (Silverstone)

01 agosto - Ungheria (Budapest)

29 agosto - Belgio (Spa)

05 settembre - Paesi Bassi (Zandvoort)

12 settembre - Italia (Monza)

26 settembre - Russia (Sochi)

03 ottobre - Singapore (Singapore)

10 ottobre - Giappone (Suzuka)

24 ottobre - USA (Austin)

31 ottobre - Messico (Città del Messico)

07 novembre - Brasile (San Paolo)

21 novembre - Australia (Melbourne*)

05 dicembre - Arabia Saudita (Jeddah**)

12 dicembre - Abu Dhabi (Yas Island)







* Le revisioni del calendario sono soggette all'approvazione del World Motor Sport Council

** Gara soggetta all'omologazione del circuito