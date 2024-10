"Arriviamo in Messico carichi dopo la doppietta di Austin che è stata un moltiplicatore di motivazione per tutta la squadra. Al circuito Hermanos Rodriguez ci attende una sfida completamente diversa nella quale sarà la gestione della vettura in condizioni ambientali uniche a fare la differenza. L’aria rarefatta che si trova ai 2200 metri di Città del Messico mette particolarmente sotto stress le componenti vettura che necessitano di disperdere calore e quindi impiantistica, freni, power unit e ovviamente anche le gomme. Trovare il giusto bilanciamento tra queste esigenze e la ricerca della miglior prestazione è un esercizio non facile da compiere ma ci siamo preparati bene a casa e siamo pronti a fare del nostro meglio. Dal punto di vista dell’approccio tratteremo questa gara come le precedenti, quindi con la massima concentrazione e cura dei dettagli, focalizzandoci soprattutto su noi stessi. Mi aspetto come al solito livelli molto ravvicinati tra i top team, a fine weekend tireremo le somme e potremo valutare il livello della prestazione offerta come squadra".

Così il team principal Ferrari, Fred Vasseur, ha descritto il Gran Premio di Città del Messico che si disputerà nel prossimo fine settimana.

L'Autódromo Hermanos Rodríguez, situato a 2.250 metri sopra il livello del mare, è lungo 4,3 Km: 71 i giri da percorrere, 17 le curve e 3 le zone DRS, di cui la prima sul rettilineo di 1,2 Km che precede curva 1. Altro elemento cui le scuderie dovranno fare attenzione è l'aria rarefatta dovuta all’altitudine della capitale messicana che impone il pedaggio maggiore alle monoposto sotto il profilo dell’affidabilità poiché tutte le componenti, dalla power unit, ai freni, alle gomme fino a tutti gli impianti installati in vettura, soffrono la carenza di ossigeno e sono a rischio surriscaldamento.





Questo il calendario del GP di Città del Messico:

25 ottobre

Practice 1 20:30 - 21:30

Practice 2 00:00 - 01:30

26 ottobre

Practice 3 19:30 - 20:30

Qualifiche 23:00 - 00:00

27 ottobre

Gara 21:00





Crediti immagine: x.com/F1/status/1849136137761075557/photo/4