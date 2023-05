Il migliore al via del GP di Francia di MotoGP è stato Marc Marquez (Honda) seguito da Jack Miller (Red Bull KTM ), mentre l'altro pilota della KTM, Brad Binder, ha subito compromesso le sue possibilità di podio dopo essere stato spinto largo da alcuni avversari, scivolando fuori dalla zona punti già nelle prime curve.

Ottima invece la partenza di Luca Marini (Mooney VR46), terzo, seguito da Bagnaia. Successivamente, Miller ha sorpassato Marquez all'ingresso della curva 3 e si è portato al comando. Due giri dopo il colpo di scena che ha indirizzato la gara. Bagnaia (Ducati) supera Vinales (Aprilia) con lo spagnolo che riesce a tenere il passo e nella successiva variazione di traiettoria, i due vengono a contatto, spalla a spalla. Vinales perde il controllo della moto e dopo un paio di sbandate va a sbattere contro la Ducati del pilota torinese. Entrambi finiscono così fuori pista, venendo quasi alle mani, accusandosi l'un l'altro per quanto accaduto. Rivedendo le immagini, quasi certamente, si renderanno conto che è stato un incidente fortuito, senza responsabilità da parte di entrambi.

Poco dopo, un altro incidente ha coinvolto Marini e Alex Marquez (Gresini Racing), rischiando di coinvolgere anche Bezzecchi. Il pilota numero 10, mentre era in terza posizione, ha perso l'anteriore all'uscita della curva 4, ma è riuscito a non cadere, rimanendo in sella alla moto, con il gomito che gli faceva da terza ruota. Questo lo ha rallentato e mentre il suo compagno di squadra è riuscito ad evitarlo, lo spagnolo lo ha preso in pieno, con entrambi i piloti, in mezzo alla pista, che per puro miracolo non sono stati investiti dalle altre moto che erano subito dietro.

Nel frattempo, Miller ha mantenuto la testa della gara. Dopo otto giri, Marc Marquez, Bezzecchi e Martin lo seguivano da vicino. Martin ha attaccato Marc Marquez alla curva 8 e lo ha spinto fuori dai limiti della pista, costringendolo poi a cedere la posizione guadagnata.

Tre giri dopo, Bezzecchi era già alle spalle di Miller, ancora in testa, e lo ha attaccato con successo nelle veloci curve a destra che caratterizzano il tracciato. Una volta al comando, il pilota della VR46 ha preso subito il largo, guadagnando mezzo secondo di vantaggio. Come quasi sempre gli succede, Miller nella seconda parte di gara si è spento e l'australiano ha ceduto la seconda posizione posizione a Marc Marquez e da quel momento ha iniziato a scivolare indietro, finendo poi per cadere.

Con Bezzecchi ampiamente al comando della gara, il gran premio si è animato per la lotta per il secondo e terzo posto, tra Marc Marquez e le due Ducati Pramac di Martin e Zarco, che però seguiva con un ritardo di oltre un secondo. Alla ventunesima tornata delle 27 previste, Martin ha iniziato ad attaccare Marquez, più per valutarne le capacità di resistenza che per tentare il vero e proprio affondo. Al penultimo giro i due sono andati larghi e Zarco è riuscito quasi ad arrivargli in scia.

All'ultimo giro, alla curva 7, Martin sembrava finalmente aver preso le misure e si è messo al comando. Marc Marquez ha cercato di rispondere, ma ha perso l'anteriore, finendo così fuori pista e consegnando il terzo gradino del podio a Zarco.

In classifica generale Bagnaia, nonostante la caduta, Bagnaia resta al comando con 94 punti, ma Bezzecchi lo segue a una lunghezza, mentre Binder è a -13 dalla vetta con Martin, quarto, a un punto.

Questo l'ordine d'arrivo dei primi 10:

01. Marco Bezzecchi - (Mooney VR46 Racing Team)

02. Jorge Martin - (Prima Pramac Racing) - + 4.256

03. Johann Zarco - (Prima Pramac Racing) - + 4.795

04. Augusto Fernandez - (Tech3 GASGAS Factory Racing) - + 6.281

05. Aleix Espargaro - (Aprilia Racing) - + 6.726

06. Brad Binder - (Red Bull KTM Factory Racing) - + 13.023

07. Fabio Quartararo - (Monster Energy Yamaha MotoGP™) - + 15.023

08. Fabio Di Giannantonio - (Gresini Racing MotoGP™) - + 15.826

09. Takaaki Nakagami - (LCR Honda IDEMITSU) - + 16.370

10. Franco Morbidelli - (Monster Energy Yamaha MotoGP™) - + 17.828

La MotoGP scenderà di nuovo in pista nel weekend tra il 9 e l'11 giugno con il GP d'Italia sul circuito del Mugello.







Crediti immagine: Twitter - VR46 Racing Team