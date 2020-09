L'autodromo di Sochi è uno dei circuiti su cui Valtteri Bottas si trova più a suo agio e, di conseguenza, nelle libere del venerdì per il Gp della Russia che si corre domenica prossima, il pilota finlandese è risultato il più veloce in entrambe le sessioni e come miglior tempo ha fatto registrare 1:33.519, migliore di 267 millesimi rispetto a quello del suo compagno di squadra, Lewis Hamilton.

Gli altri piloti li troviamo ad un secondo di distacco, non una bella notizia per chi avesse sperato di assistere ad una gara combattuta per il primo gradino del podio.

Le vetture migliori del lotto sono state quelle motorizzate Renault, con Ricciardo che si è piazzato terzo, davanti alle McLaren di Sainz e Norris, mentre solo nono Ocon con la seconda delle vetture del team Renault.

Davanti a lui, con gli stessi tempi, la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc. Vettel, con l'altra Ferrari è decimo. Le due vetture di Maranello hanno utilizzato una nuova ala posteriore.

Dal terzo tempo di Ricciardo al 16° di Russell (Williams) i piloti sono racchiusi nello spazio di un secondo.



Da segnalare anche la notizia che l'ex team principal della Ferrari, Stefano Domenicali, è stato nominato nuovo presidente e amministratore delegato della Formula 1.

Il 55enne italiano, attualmente amministratore delegato di Lamborghini, entrerà in carica a gennaio al posto del "baffone" Chase Carey, presidente e Ceo di F1 da gennaio 2017, che diventerà presidente non esecutivo.