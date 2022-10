di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo, Salerno - Il Sars CoV-2 non è un “virus extraterrestre” ma un piccolissimo virus ad Rna la cui famiglia era già ben nota e che come ho già scritto altrove ha compiuto un salto di specie credo particolare, in quanto è stato capace di infettare e diffondersi e fare ammalare l’uomo in tempi praticamente brevissimi.

L'idea un tempo popolare che un numero sufficiente di persone alla fine otterrà l'immunità al SARS-CoV-2 per bloccare la maggior parte della trasmissione - una "soglia di immunità di gregge" - sta iniziando a sembrare improbabile.

L'immunità di gregge è raggiungibile soltanto con un vaccino che blocchi anche la trasmissione, se non completamente, almeno in larga parte.

Tale soglia è generalmente raggiungibile solo con alti tassi di vaccinazione e molti avevamo pensato che una volta che le persone avessero iniziato a essere immunizzate in massa, l'immunità di gregge avrebbe permesso alla società di tornare alla normalità. La maggior parte delle stime aveva ipotizzato che con una soglia del 60-70% della popolazione si sarebbe potuta guadagnare l'immunità, tramite vaccinazione o precedente esposizione al virus.

Come altri virus a RNA, SARS-CoV-2, mentre si adatta ai loro nuovi ospiti umani, è soggetto all'evoluzione genetica con lo sviluppo di mutazioni nel tempo, risultando in varianti mutanti che possono avere caratteristiche diverse rispetto ai suoi ceppi ancestrali.

Diverse varianti di SARS-CoV-2 sono state descritte nel corso di questa pandemia, di cui solo alcune sono considerate varianti preoccupanti per la salute umana. L'OMS al dicembre del 2021 ha riportato cinque varianti preoccuanti del virus dall'inizio della pandemia :

Alfa (B.1.1.7): descritta nel Regno Unito (Regno Unito) a fine dicembre 2020

Beta (B.1.351) : segnalato per la prima volta in Sud Africa nel dicembre 2020

Gamma(P.1) : segnalato per la prima volta in Brasile all'inizio di gennaio 2021

Delta (B.1.617.2): segnalato per la prima volta in India nel dicembre 2020

Omicron (B.1.1.529): segnalato per la prima volta in Sud Africa nel novembre 2021

Nonostante la velocità senza precedenti dello sviluppo del vaccino contro 19 e la corsa mondiale alle vaccinazione di massa, l'emergere di queste nuove varianti di SARS-CoV-2 e di altre ancora minaccia seriamente di ribaltare tutti gli sforzi fatti fino ad ora per combattere e limitare la circolazione del virus e la sua azione patogena sul genere umano.

SARS-CoV-2 , è un piccolo mostricciattolo che ha messo a dura prova tutti noi medici .

E' infatti soggetto all'evoluzione genetica veloce e alla nascita di virus che possono avere caratteristiche diverse rispetto ai suoi ceppi ancestrali.

Il sequenziamento genomico periodico dei campioni virali è chiaramente di fondamentale importanza, soprattutto in un contesto pandemico globale, poiché aiuta a rilevare eventuali nuove varianti genetiche di SARS-CoV-2.

L'evoluzione genetica è stata inizialmente minima con l'emergere della variante D614G presente in tutto il mondo e che era associata a una maggiore trasmissibilità ma senza la capacità di causare malattie gravi. Un'altra variante è stata identificata nell'uomo, attribuita alla trasmissione da visoni infetti allevati in Danimarca, che non era associata ad una maggiore trasmissibilità .

Da allora sono state descritte molteplici varianti di SARS-CoV-2, di cui alcune sono considerate varianti preoccupanti (VOC) proprio a causa del loro potenziale di causare una maggiore trasmissibilità o virulenza, riduzione della neutralizzazione da parte degli anticorpi ottenuti attraverso l'infezione naturale o la vaccinazione, la capacità di eludere il rilevamento o una diminuzione dell'efficacia terapeutica o della vaccinazione.

La modalità principale di trasmissione di SARS-CoV-2 è l'esposizione a goccioline respiratorie che trasportano il virus infettivo da stretto contatto o la trasmissione di goccioline da individui che ospitano il virus anche se asintomatici.

Il virus vivo e cioè capace di infettare è stato isolato per un massimo di 28 giorni a 20 gradi da superfici non porose come vetro, acciaio inossidabile. Al contrario, il recupero di SARS-CoV-2 su materiali porosi è stato ridotto rispetto alle superfici non porose.

In diversi casi i pazienti con infezione da SARS-CoV-2 hanno eliminato il virus vivo nelle feci, il che ha fatto pensare anche ad una possibile e classica trasmissione oro-fecale.

Il periodo di incubazione per SARS-CoV-2 è circa in 5,1 giorni e la maggior parte dei pazienti svilupperà sintomi entro 11,5 giorni dall'infezione.

Questi periodi iniziano a variare e anzi possono variare con le nuove varianti.

Non esiste una sola forma di malattia con sintomatologia standard, infatti lo spettro clinico sintomatologico varia da forme asintomatiche o paucisintomatiche a malattie cliniche caratterizzate da insufficienza respiratoria acuta che richiede ventilazione meccanica, shock settico e insufficienza multiorgano. Quindi la malattia può essere asintomatica , poco sintomatica, grave e anche gravissima e rapida.



Sebbene il COVID-19, colpisca prevalentemente il sistema respiratorio, il COVID-19 deve essere considerato una malattia virale sistemica in quanto può interessare numerosi organi e apparati. (Rene,cuore , sangue, apparato gastrointestinale, sistema endocrino, cervello e cute )

Attualmente è disponibile una varietà di opzioni terapeutiche che includono farmaci antivirali , anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2 farmaci antinfiammatori , agenti immunomodulatori sono disponibili ai sensi dell'autorizzazione all'uso di emergenza (EUA) rilasciata dalla FDA o in fase di valutazione nella gestione del COVID-19.

L'uso di questi farmaci e protocolli è dettato dalla situazione della malattia e da una serie di fattori che possono essere dipendenti dalle singole situazioni patologiche pregresse dell'ammalato.

La prognosi di COVID-19 dipende in gran parte da vari fattori che includono l'età del paziente, la gravità della malattia al momento della presentazione, le condizioni preesistenti, la rapidità con cui il trattamento può essere implementato e la risposta al trattamento.

SARS-CoV-2 e le sue varianti continuano a causare scompiglio in tutto il mondo e hanno travolto molti sistemi sanitari ed economie di molti paesi.

Fino a quando la maggior parte della popolazione mondiale non verrà vaccinata completamente (compresi i colpi di richiamo), COVID-19 continuerà a rimanere una minaccia per la salute pubblica globale con l'emergere di varianti potenzialmente resistenti al trattamento.





Fonti:

fai.informazione.it/986F2275-7D09-4DB1-B1A7-EF446AC3AB6F/Il-virus-SARS-CoV-2-e-ancora-tra-noi-circola-tranquillamente-e-si-diffonde-Bisogna-ancora-osservare-tutte-le-norme

Nature 591 , 520-522 (2021)

www.nature.com/articles/d41586-021-00728-2

Features, Evaluation, and Treatment of Coronavirus (COVID-19)

www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/#article-52171.s1







Per conoscere di più dello stesso autore:

fai.informazione.it/18CF93DD-C05D-46AB-AFEA-0C5BE34E851E/Cinque-motivi-per-cui-l-immunita-di-gregge-per-il-COVID-e-probabilmente-impossibile