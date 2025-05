I Florida Panthers hanno conquistato per la terza volta consecutiva il Prince of Wales Trophy, il trofeo destinato ai vincitori della Eastern Conference, dopo la vittoria per 5-3 contro i Carolina Hurricanes, chiudendo la serie sul 4-2. Tuttavia, come ormai da tradizione, la squadra ha scelto di non toccare il trofeo, alimentando una superstizione che persiste da anni nel mondo dell’hockey.

L’idea che sfiorare il trofeo possa compromettere le possibilità di successo nella finale della Stanley Cup è radicata tra i giocatori.

Due anni fa, i Panthers avevano infranto la consuetudine, sollevando il trofeo e celebrando apertamente la vittoria. Il loro sogno si era però infranto in finale contro i Vegas Golden Knights.

Quest’anno, la squadra ha preferito mantenere le distanze dal trofeo: solo una foto collettiva e subito la testa alla sfida decisiva.

La tradizione continua, ma il vero obiettivo dei Panthers resta ancora da conquistare.