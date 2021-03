Ho ripetuto più volte che la vaccinazione di massa veloce è l'unica soluzione, oltre il distanziamento sociale, le mascherine e le norme igieniche, per bloccare almeno temporaneamente la circolazione del SARS-CoV-2 e la sua letalità.

Un interessante articolo pubblicato su Nature ha come titolo Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible (Cinque motivi per cui l'immunità di gregge COVID è probabilmente impossibile).

Mentre i tassi di vaccinazione anti-COVID-19 aumentano in tutto il mondo, le persone hanno iniziato a chiedersi: quanto tempo durerà questa pandemia?

È un problema circondato da incertezze. Ma l'idea un tempo popolare che un numero sufficiente di persone alla fine otterrà l'immunità al SARS-CoV-2 per bloccare la maggior parte della trasmissione - una "soglia di immunità di gregge" - sta iniziando a sembrare improbabile.

Tale soglia è generalmente raggiungibile solo con alti tassi di vaccinazione e molti scienziati avevano pensato che una volta che le persone avessero iniziato a essere immunizzate in massa, l'immunità di gregge avrebbe permesso alla società di tornare alla normalità. La maggior parte delle stime aveva posto la soglia al 60-70% della popolazione che guadagnava l'immunità, tramite vaccinazioni o passata esposizione al virus. Ma mentre la pandemia entra nel suo secondo anno, il pensiero ha iniziato a cambiare. A febbraio, il data scientist indipendente Youyang Gu ha cambiato il nome del suo popolare modello di previsione COVID-19 da "Path to Herd Immunity" a "Path to Normality". Ha detto che il raggiungimento di una soglia di immunità sembrava improbabile a causa di fattori come l'esitazione del vaccino, l'emergere di nuove varianti e l'arrivo ritardato delle vaccinazioni per i bambini.

Le prospettive a lungo termine per la pandemia includono probabilmente che il COVID-19 diventi una malattia endemica, proprio come l'influenza.

L'immunità di gregge è raggiungibile soltanto con un vaccino che blocchi anche la trasmissione, se non completamente, almeno in larga parte.





Quali sono i 5 punti importanti:

1) NON È ANCORA CHIARO IN QUALE MISURA I VACCINI IMPEDISCANO LA TRASMISSIONE.Non è ancora possibile stabilire se i vaccini anti-covid offrano un'efficacia sterilizzante, ossia se oltre a impedire il contagio sintomatico blocchino anche quello asintomatico. Se non ci riuscissero, i vaccinati potrebbero trasmettere in modo inconsapevole il virus ai non vaccinati.

2) I VACCINI NON SONO DISTRIBUITI IN MODO EQUO.Una campagna vaccinale perfettamente coordinata avrebbe rapidamente cancellato il virus e limitato la diffusione di nuove varianti. In realtà si sarebbe dovuto vaccinare molta popolazione e subito.Le somministrazioni a macchia di leopardo potrebbero dar luogo a tasche di popolazione in cui la covid continua a circolare a ritmo sostenuto.

3) LA DIFFUSIONE DI NUOVE VARIANTI CAMBIA LA SOGLIA DELL'IMMUNITÀ DI GREGGE.La presenza di nuove varianti di SARS-CoV-2 , più resistenti ai vaccini o agli anticorpi di precedenti infezioni ,rischia di farci riporre eccessive speranze nella protezione offerta dall'immunità di gregge. La campagna vaccinale è una corsa contro il tempo. Dobbiamo immunizzare gran parte della popolazione prima che il coronavirus sviluppi resistenza ai vaccini attualmente disponibili.

4. L'IMMUNITÀ POTREBBE NON DURARE PER SEMPRE.Non conosciamo molto sull'immunità a lungo termine e pertanto se che con il tempo, gli anticorpi neutralizzanti anti-covid calano nelle persone che hanno superato l'infezione, anche i vaccini probabilmente hanno bisogno di richiami periodici per alzare la soglia di immunità.

5) I VACCINI SPINGERANNO A CAMBIARE COMPORTAMENTI.Con la vaccinazione molti crederanno di avere risolto il problema e infatti già si ascolta un pò ovunque che , non abbiamo ancora vaccinato che già crediamo e pensiamo di viaggiare, andare al mare e aballare in discoteca. Purtroppo non sarà così perchè l'aumento della popolazione vaccinata aumenteranno le interazioni sociali; e deve essere chiaro fin d'ora a tutti che per interrompere le catene di trasmissione dovremo continuare per qualche tempo a mantenere le misure che ci hanno protetto finora, come mascherine distanziamento sociale e igiene.

Qui è possibile leggere l'articolo completo su Nature:

Nature 591 , 520-522 (2021)

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00728-2

Per conoscere di più dello stesso autore:

fai.informazione.it/2D4B963C-750A-4122-A0E8-33CEF1D7D18C/Bisogna-vaccinarsi-e-velocemente-perche-non-abbiamo-altra-alternativa-contro-il-Covid