Francesco Bagnaia (Ducati), dopo aver conquistato la pole ed essersi imposto nella gara Sprint di sabato, domenica ha completato il "cappotto" nel Motul TT di Assen vincendo il il gran premio, condotto sempre in testa, davanti a Jorge Martin (Pramac) e al compagno di squadra Enea Bastianini, che si è aggiudicato il terzo gradino del podio nonostante abbia preso il via dalla decima posizione.

Il circuito di Assen è speciale per Bagnaia, da quando vi ha ottenuto la sua prima vittoria in Moto3 otto anni fa, un ricordo che porta tatuato sul braccio destro. La riprova si è avuta anche in questo weekend, dove il pilota piemontese ha ottenuto il terzo successo consecutivo, dopo le vittorie a Barcellona e al Mugello.

Con la sua Ducati GP24 ha tagliato il traguardo con un vantaggio di oltre 3,5 secondi su Jorge Martin che nella classifica del mondiale ha ora un vantaggio di soli 10 punti da Bagnaia.

Enea Bastianini, partito dalla decima posizione, completa il podio del Motul TT. Dopo l'ormai classico inizio sottotono, il pilota Ducati ha recuperato posizione dopo posizione, raggiungendo il gruppo in lotta per il podio, composto da Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, Maverick Vinales e Pedro Acosta. Bastianini ha prima superato il pilota della GASGAS, poi ha superato Di Giannantonio (VR46) e Marquez (Gresini). Infine, con un audace sorpasso all'ultima esse, ha guadagnato la terza posizione su Vinales, distanziando il gruppetto quando mancavano tre giri al termine.

Nel finale, nella lotta per il quarto posto, Vinales ha commesso un errore nell'ultima curva, permettendo a Marquez e Di Giannantonio di superarlo. Marc Marquez, nel post gara, è stato però retrocesso al decimo posto a causa di un'irregolarità nella pressione degli pneumatici.

Il prossimo appuntamento per la classe regina sarà tra una settimana al Sachsenring con il Gran Premio di Germania.