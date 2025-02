Le basi erano state gettate nell’incontro di settembre; ma adesso ha avuto la certezza di proseguire il suo mandato, almeno sino a giugno, il Commissario della Fondazione "Lucifero" Francesco Mangano, il quale ha deciso di concretizzare la collaborazione col Comune: nel corso d’un incontro a Palazzo dell’Aquila col Sindaco Pippo Midili, presenti anche la segretaria dell’IPAB Lucia Lombardo e la funzionaria Erminia Codraro, il burocrate nominato dalla Regione per sostituire il C.d.A., ha ribadito l’opportunità d’una sinergia tra i due enti per rilanciare la Fondazione, definita “dalle grandi potenzialità” e pronta a portare avanti iniziative nel rispetto delle finalità statutarie, proposta alla quale Midili ha dato disponibilità e che ovviamente dovrà essere perfezionata dall’apparato burocratico dei due enti individuando quali saranno i percorsi comuni da seguire.

Per tale ragione si è deciso di convocare un tavolo operativo mercoledì prossimo, 19 febbraio ­ a palazzo dell’Aquila. «L’ho detto sin dal giorno in cui mi sono insediato: – afferma Mangano – la Fondazione è una realtà di Milazzo e non può muoversi in maniera avulsa dal contesto, nel quale opera. Per questo avevo già incontrato il Sindaco Midili per discutere su possibili sinergie per la valorizzazione dei luoghi nel rispetto degli interessi di entrambi gli enti.

Sono contento dell’apertura dell’Amministrazione, con la quale si era iniziato un dialogo per la questione legata ad un’area a Capo Milazzo da mettere a disposizione per la realizzazione d’un parcheggio; ma ci sono tante altre situazioni, che possono essere sviluppate in maniera condivisa per dare al Comune la possibilità di garantire dei servizi importanti: penso al settore sociale e alla Fondazione nel perseguire i fini statutari”.