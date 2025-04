Un imprenditore di 52 anni, Natale La Verde, ha ucciso il figlio di 23 anni, Carlo, al culmine di una lite scoppiata durante una festa, nella notte, a San Gregorio di Catania. Nella sparatoria l’uomo ha anche ferito al tallone un amico 31enne del figlio.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che hanno immediatamente praticato tutte le manovre possibili per rianimarlo, il giovane è deceduto poco dopo.Il 31enne è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania per le cure del caso. A quanto risulta, è stato giudicato guaribile in 15 giorni. Già dimesso, dovrà ritornare in ospedale nei prossimi giorni per un controllo ortopedico.

Il padre è stato subito arrestato e condotto nella caserma dei carabinieri che stanno indagando sul caso, coordinati dal sostituto procuratore Rocco Liguori del pool di magistrati diretto dall’aggiunto Fabio Scavone.