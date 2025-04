Una bambina di appena sette mesi, Maria Rosa, è morta dopo essere stata lanciata in strada dal balcone di un’abitazione a Misterbianco, nel Catanese.

L’autrice dell’insano gesto sarebbe stata la madre quarantenne, A.G, probabilmente colpita da sindrome depressiva. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Marchese, in centro storico.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.