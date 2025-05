Impatto fatale nel pomeriggio di ieri che ha visto un motociclista perdere la vita. L’incidente è avvenuto in via Due obelischi, nel zona nord di Catania, nell’area a confine con Gravina e Sant’Agata Li Battiati.

In un primo momento si era diffusa la notizia di una seconda vittima, un altro motociclista, che è invece ricoverato in Rianimazione all’ospedale Cannizzaro.

A perdere la vita è un uomo, classe 1961. L’altro, come detto, è stato ricoverato in condizioni ritenute gravissime. In ospedale è stato sottoposto a un intervento d’urgenza.